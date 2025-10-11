詐騙害「千萬結婚基金」沒了…準媳婦跑了兒氣到中風 車手遭重判

詐騙集團害全家人生變調！新竹李姓婦人聽信詐騙集團設局，遭騙走1342萬元，導致兒子買房與結婚基金都沒了，事後未來媳婦跑了、兒子氣到中風，先生罹患憂鬱症，她悲痛地向法官訴說，「全家人陷入愁雲慘霧，她曾經想要自我了斷，目前生活連10元、20元都必須節省！」新竹地院依詐欺罪重判詐團車手2年6月到6年10月重刑。

判決書指出，詐騙集團以通訊軟體LINE向林婦佯稱：按教學當沖股票，即可每天享有高獲利至少3%，致使林女受騙準備現金，由高男、魏男、潘男分別依詐騙集團上游成員指示，配戴偽造投資公司識別證，並交付偽造存款憑證給林女收執。

此外，李婦被誘導下載特定軟體，即能夠連線至主力大戶專用主機帳戶，可用較便宜的價格申購股票，且主力會協助拉抬漲停板，且用現金繳納股款比較好，沒有金流就不會被查到云云，致使李女受騙，李女從去年6月17日起，短短一個月前後共7次現金面交，遭詐騙總金額1342萬。

李婦向法官痛訴，這筆錢原本是兒子要買房和結婚用的，結果錢被騙走，導致兒子與其女友吵架，兒子的女友也提出分手，不久之後兒子便因此中風住院，整個人生都毀了，全家人也都陷入愁雲慘霧之中，需要向親友舉債度日。

李婦還說，她因此案出現失眠、焦慮、高血壓等症狀，曾經想要自我了斷，生活從此沒有一天是開心的，不知道今後日子要怎麼過下去，目前生活連10元、20元都必須節省，先生還患上憂鬱症。

法官審理時指出，被告3人雖坦承犯行，對於被害人所受損失全無賠償能力，甚至連提出日後賠償計畫也毫無頭緒，僅不斷空泛表示有意和解，這樣的犯後態度與賠償誠意深值懷疑。

法官審酌被告3人均值青壯年、非無謀生能力，卻不思腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，反而加入詐騙集團擔任車手提領詐騙款項，從而製造金流斷點躲避檢警追查；考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產法益，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及。最後依3人以上共同詐欺取財罪重判潘男6年10月、魏男3年、高男2年6月。