冒名LINE Pay詐騙現蹤！官方提醒：點連結恐洩個資
近年詐騙手法不斷翻新，從假投資、網購到簡訊釣魚，幾乎無孔不入。LINE官方近日提醒，有詐騙集團假冒「LINE Pay」名義寄送電子郵件，以「重複扣款」或「付款異常」為由誘導用戶點擊連結，企圖竊取帳號密碼與金融資料。
LINE表示，近期出現多起假冒「LINE Pay客服」的電子郵件，內容聲稱用戶的交易重複扣款或付款方式異常，並附上虛假連結，要求使用者輸入手機號碼、登入密碼、信用卡資料與安全碼等敏感資訊。一旦填寫，個資與存款都有可能遭竊。
官方提醒，LINE與LINE Pay從不會要求用戶透過Email或簡訊連結輸入個資。若收到類似郵件，應先確認自己是否確實執行過信中提到的操作，並檢查寄件者網域是否為「@linecorp.com」或「@lycorp.com」。若仍有疑慮，可直接聯繫LINE Pay客服中心查證。
若不慎點擊可疑連結或輸入資料，建議立即更改LINE、LINE Pay、iPASS MONEY及其他網銀等相關密碼，並使用防毒軟體掃描手機，確保帳戶安全。
LINE同時強調，所有官方帳號（包含「LINE錢包」、「LINE Pay提醒」、「LINE Pay Merchant」等）前方皆會顯示綠色盾牌標誌，且「LINE」字樣為全大寫英文字母。官方帳號的對話僅提供系統回覆，不會出現真人互動。
