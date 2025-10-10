快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

冒名LINE Pay詐騙現蹤！官方提醒：點連結恐洩個資

聯合新聞網／ 綜合報導

LINE提醒，切勿隨意點擊連結或輸入帳號密碼，以防個資外洩。示意圖／ingimage
LINE提醒，切勿隨意點擊連結或輸入帳號密碼，以防個資外洩。示意圖／ingimage
近年詐騙手法不斷翻新，從假投資、網購到簡訊釣魚，幾乎無孔不入。LINE官方近日提醒，有詐騙集團假冒「LINE Pay」名義寄送電子郵件，以「重複扣款」或「付款異常」為由誘導用戶點擊連結，企圖竊取帳號密碼與金融資料。

LINE表示，近期出現多起假冒「LINE Pay客服」的電子郵件，內容聲稱用戶的交易重複扣款或付款方式異常，並附上虛假連結，要求使用者輸入手機號碼、登入密碼、信用卡資料與安全碼等敏感資訊。一旦填寫，個資與存款都有可能遭竊。

官方提醒，LINE與LINE Pay從不會要求用戶透過Email或簡訊連結輸入個資。若收到類似郵件，應先確認自己是否確實執行過信中提到的操作，並檢查寄件者網域是否為「@linecorp.com」或「@lycorp.com」。若仍有疑慮，可直接聯繫LINE Pay客服中心查證。

若不慎點擊可疑連結或輸入資料，建議立即更改LINE、LINE Pay、iPASS MONEY及其他網銀等相關密碼，並使用防毒軟體掃描手機，確保帳戶安全。

LINE同時強調，所有官方帳號（包含「LINE錢包」、「LINE Pay提醒」、「LINE Pay Merchant」等）前方皆會顯示綠色盾牌標誌，且「LINE」字樣為全大寫英文字母。官方帳號的對話僅提供系統回覆，不會出現真人互動。

LINE LINE Pay 詐騙 電信詐騙 郵件

延伸閱讀

LINE GO 歡慶兩週年 推出「全台玩透透」優惠

LINE群號召改裝機車飆車競速 警逮10飆仔扣10機車開出41萬罰單

共享運具平台LINE GO不只可叫車了 即起還能美食外送

LINE Pay 與韓國樂天集團擴大合作 行動支付打入樂天娛樂事業版圖

相關新聞

女代書以命抵債 女兒悲痛發訊盼揭詐騙真相：陪我完成媽最後心願

高雄孫姓女代書墜樓身亡，生前報案遭鳳山紫靈宮女主持人聯手房產代銷業者「騙錢」，引起社會關注。警方昨天通知主持人等人到案後...

冒名LINE Pay詐騙現蹤！官方提醒：點連結恐洩個資

近年詐騙手法不斷翻新，從假投資、網購到簡訊釣魚，幾乎無孔不入。LINE官方近日提醒，有詐騙集團假冒「LINE Pay」名義寄送電子郵件，以「重複扣款」或「付款異常」為由誘導用戶點擊連結，企圖竊取帳號密碼與金融資料。

他連媽的提款卡也拿來用 擄鴿勒贖集團車手差點害母一起吃牢飯

廖姓男子今年初加入擄鴿勒贖集團擔任車手，還將母親銀行帳戶及提款卡提供詐團使用，直至母親日前接到傳票被控涉詐欺、洗錢，他才...

詐騙車手一犯再犯 稱自己「智商66」求交保...法院不信繼續押

台中蘇姓男子擔任詐騙集團車手一犯再犯，2度交保後馬上繼續騙，檢察官痛斥他一再欺騙法院、自甘墮落，依詐欺等罪嫌起訴求刑4年...

影／高雄​女代書「以命抵債」 紫靈宮姊妹涉詐1.6億訊後請回

高雄孫姓女代書10月1日在住處大樓墜樓身亡，家屬在靈前指控，遭鳳山紫靈宮孫姓女主持人姊妹詐騙1.6億元，無法面對親友才「...

紫靈宮宮主政商關係好 廟前常見雙B

高雄鳳山紫靈宮香火鼎盛，據了解信眾逾萬，因孫姓女代書墜樓身亡事件，被控詐財，震驚地方信眾；前天事情爆發後，昨日仍有不少信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。