女代書以命抵債 女兒悲痛發訊盼揭詐騙真相：陪我完成媽最後心願

高雄孫姓女代書墜樓身亡，生前報案遭鳳山紫靈宮女主持人聯手房產代銷業者「騙錢」，引起社會關注。警方昨天通知主持人等人到案後，她女兒今天也發出訊息，希望其他受害者勇敢站出來，揭穿「惡勢力」、「無良的人」。

孫姓女代書的女兒擔任教職，她在網傳訊息中表示，檢調受媒體輿論監督，開始有調查動作，現在確實需要更多有力的資訊，完整揭露真相，希望大家能夠勇敢站出來，提供經歷，讓更多受害者有機會被看見，讓媽媽可以安息、可以瞑目。

孫女代書的女兒表示，「這段路很艱難，請大家陪我一起完成媽媽最後的心願，讓這些無良的人被揭穿，不要再讓他們逍遙法外」。

昨天高雄警方赴紫靈宮主持人孫姓姊妹的的住處，以「抗傳即拘」方式，通知孫姓姊妹及妹妹的兒子到案說明。

據悉，檢警初步調查，孫姓姊妹以「消災解厄、累積福報」的「話術」，令女代書5年交付300多萬元，涉嫌詐欺。孫姓姊妹則以收到的300多萬元，是之前借給女代書的錢，沒有詐騙。檢方因全案需再釐清金流，才先請回孫姓姊妹等3人。