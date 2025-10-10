防詐先教育！楊梅警走入外籍移工職場宣導識詐與交通安全

楊梅分局走入外籍移工職場宣導識詐與交通安全。圖：警方提供

鑑於近期警方發現不少外籍移工入境後遭詐團利用成為車手，也有不肖人士利用移工離境前，收購銀行帳號、手機門號當人頭帳戶及犯罪工具，楊梅分局為強化外籍移工在台生活安全及反詐騙等觀念，由分局防治組長吳黨元、外事警員黃彥銘及楊梅派出所警員袁巧真等於昨(9)日下午走入轄內台灣東電化公司TDK邀集廠內約110位菲律賓籍移工舉辦進行反詐騙、交通安全及人口販運等犯罪預防宣導，為避免移工朋友們聽不懂中文，現場還有菲籍通譯進行雙語宣導，移工們專心聆聽熱情參與，員警藉由簡單易懂的案例解說及問答，讓移工朋友能更加了解台灣法律及協助移工提升識詐、阻詐能量，有效防範外籍移工誤入詐騙陷阱，強化其法治觀念與自我保護意識。

近期常聽聞移工朋友掉入詐騙陷阱，因為詐騙手法不斷進化，從早期的愛情詐騙、中獎詐騙，到現在詐騙集團知道少數移工會認為反正要回國了，這些帳戶、SIM卡不用也罷！轉為利誘購買提款卡、金融帳戶、手機門號SIM卡，但提醒移工朋友當你賣給別人使用後，這些帳戶、SIM門號通常會被詐騙集團拿來成為洗錢、轉帳逃避追查工具，導致被害民眾血本無歸並索討無門，讓你成為「詐騙共犯」！也將面臨3年以下有期徒刑、新臺幣1百萬元以下罰金等民、刑事責任，且未來使用帳戶及金融卡將受到限制，刑期過後還要被遣返，甚至被列入黑名單，終身不得再入境台灣，嚴重影響個人權益。因此警方特別提醒移工要妥善保管個人金融帳戶、SIM卡等資料，切勿輕易交付或轉售，若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案，以免誤入陷阱。

楊梅分局表示，移工朋友們為生活遠渡重洋來臺，平日工作十分辛苦，希望這次宣導能讓他們對於交通安全、及犯罪預防議題有所收穫，也特別感謝「台灣東電化股份有限公司」，表彰該公司善盡企業社會責任，能透過仲介協助將約滿離境移工銀行帳戶結清，共同防詐。

