高雄墜樓女代書疑遭吸金詐騙 警帶回3人送辦
高雄孫姓女代書日前墜樓亡，家屬控孫婦生前遭鳳山某宮廟吸金詐騙，致孫婦和親友遭詐新台幣上億元。警方表示，7月接獲孫婦報案，昨天帶回宮廟孫姓姐妹等3人，依詐欺罪送辦。
高雄市政府警察局鼓山分局昨天深夜表示，孫婦7月報案遭鳳山某宮廟孫姓姐妹以話術詐騙，並提出詐欺告訴。警方受理後成立專案小組，調閱分析相關證據，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
警方昨天下午陸續帶回孫姓姐妹與陳姓男子等3人，案經檢察官到場指揮偵辦，釐清長達5年犯罪時程與內容，全案偵訊後將孫嫌等3人依詐欺罪送辦，涉案3人訊後請回。
已經從事代書業30多年的高雄56歲孫姓婦人原獨力扶養1子1女，但日前卻突然在鼓山區墜樓身亡。家屬舉辦後事，並召開記者會拿出孫婦遺書，控訴鳳山一間私人宮廟的孫姓姐妹聯合吳姓代銷業者，自民國109年起趁孫婦心理脆弱之際，以宗教信仰、專注工作賺錢等理由，要求聯合親友投資吳女的代銷公司，藉此吸金詐騙。
