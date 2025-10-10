他連媽的提款卡也拿來用 擄鴿勒贖集團車手差點害母一起吃牢飯

廖姓男子今年初加入擄鴿勒贖集團擔任車手，還將母親銀行帳戶及提款卡提供詐團使用，直至母親日前接到傳票被控涉詐欺、洗錢，他才向母親道歉全盤托出，自己也因本案被訴審理中，法官比對母子供詞吻合，認他在未告知母親情形下擅自拿取提款卡提款可能性甚高，判廖母無罪。

檢方起訴，廖母可預見將銀行帳戶提款卡及密碼提供予他人使用，恐為不法者充作恐嚇被害人後匯入款項犯罪工具，並藉以逃避追查。而擄鴿勒贖集團今年1月10日下午2時30分，打電話向吳姓男子恫稱其鴿子遭擄，須付款贖回，致吳心生畏懼，同日下午5時29分依指示匯款1萬2百元至該帳戶內，旋遭提領一空。廖母被訴幫助恐嚇取財及幫助洗錢罪嫌。

「我都不知情。」她辯稱，兒子告訴她說帳戶提款卡是他拿走的。她說，因為兒子是單親家庭，他有兩個小孩，她家有兩間房間，她把比較大原本在使用的房間給他使用，但是銀行帳戶及提款卡都在原本的房間。

她說，收到本案的傳票後，兒子才跟她道歉，說有拿走該帳戶提款卡，她都會把密碼跟提款卡放在一起，所以兒子知道帳戶的提款卡密碼。

廖於審理時證稱，因她跟媽媽有換房間，後來媽媽帳戶都沒有在用了，她直接丟在房間，因他帶兩個小孩，原本房間太小，所以跟媽媽換房間。「我偷的，媽媽不知情。」他說，提款卡密碼是媽媽的車牌號碼，之前在使用的時候，就有跟他說，家人都知道。

他表示，將提款卡號提供給綽號「排骨」的人，並叫賽鴿的人打錢過來，由他去領。法官詢問他擔任車手？他回答「對」。

檢警調查，廖因參與擄鴿勒贖犯罪組織，擔任收簿手、車手等工作，負責向他人收取金融帳戶存摺、提款卡，或指示另案被告郭姓男子向他人收取金融帳戶存摺、提款卡，及提領恐嚇取財所得，並轉交回集團上游，案經台南地檢署8月間依涉參與犯罪組織、恐嚇取財及洗錢等罪嫌提起公訴，現於台南地院審理中。