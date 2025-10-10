詐騙車手一犯再犯 稱自己「智商66」求交保...法院不信繼續押

台中蘇姓男子擔任詐騙集團車手一犯再犯，2度交保後馬上繼續騙，檢察官痛斥他一再欺騙法院、自甘墮落，依詐欺等罪嫌起訴求刑4年，因蘇目前遭羈押，他又以想照顧母親盡孝、自己智商僅66為由求交保，法院以他顯有反覆實施之虞，裁定駁回，可抗告。

檢方起訴指出，蘇男（45歲）有強制性交、詐欺前科，2024年5月才假釋出監，他又加入詐騙集團擔任取款車手，詐團今年3月向劉姓被害人用投資話術，指派蘇男持偽造的投資公司工作證、存款憑證及商業合約書，5月10日到沙鹿區向劉男取款10萬元，因警方事先埋伏當場逮到蘇。

蘇落網後起初否認，後又改口全認罪，卻一再辯稱「我很討厭詐欺集團」，還說「我是利用自己，讓警察查獲詐欺集團。」但檢方比對他對話紀錄，發現蘇向詐團上游說「我不跟客戶套交情」，還會催討車資（抽成）、餐費，確認收款地址，可見其犯案時心智正常。

更離譜的是，蘇男落網後竟然還有人大膽打電話到清水分局，假冒是律師身分，企圖要刺探本案的案情；檢察官也說，蘇去年底因詐欺新北地院羈押，直至今年3月21日他向法院說「已反省、想回家照顧母親」，經新北院交保後，他5月2日又馬上當車手，痛斥他自甘墮落，毫無反省能力。

檢方也說，蘇這次在當車手落網，5月2日對其聲押，台中地院卻無保釋放，經檢方抗告成功，中院更裁才將蘇收押，但蘇交保期間馬上又於5月7日到屏東行竊、8日在高雄擔任詐團收簿手，依偽造文書、詐欺未遂及組織等罪嫌起訴他。

蘇男羈押中再次聲請交保，又拿一樣理由稱要照顧7旬母親、要盡孝道，並請法院考量他2000年間經醫院智力測驗，智商只有66，希望能以萬元交保。