高雄孫姓女代書10月1日在住處大樓墜樓身亡，家屬在靈前指控，遭鳳山紫靈宮孫姓女主持人姊妹詐騙1.6億元，無法面對親友才「以命抵債」。檢警昨天以「抗傳即拘」通知孫姓主持姊妹等3人到案，經檢察官複訊，請回3人。

高雄市警鼓山分局於昨天傍晚5時，赴高雄市鳳山區孫姓姊妹（姊姊54歲，妹妹53歲）住處，通知她們姊妹和孫妹的兒子陳姓男子（33歲）到案說明，3人配合警方通知，才未受拘捕。

由於孫姓女代書墜樓身亡，家屬說出她生前鳳山紫靈宮孫姓姊妹聯手房產代銷業者吳姓女子，騙走1.6億元，震驚社會，高雄地檢署檢察官羅水郎在警方通知孫姓姊妹3人到案，也到分局複訊孫女等人。

據檢警初步調查，孫姓姊妹趁被害人遭遇私人問題，以「消災解厄、累積福報」等話術，要孫姓女代書捐款給宮廟，孫姓女代書便陸續於5年期間，累積捐款達至300餘萬元。警方查金流，卻發覺這些錢都匯入孫妹兒子陳姓男子帳戶，認為涉及詐欺罪嫌。但由於還有許多證據待調查，3人都獲檢察官請回。