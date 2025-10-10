聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄​女代書「以命抵債」 紫靈宮姊妹涉詐1.6億訊後請回

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄孫姓女代書10月1日在住處大樓墜樓身亡，家屬在靈前指控，遭鳳山紫靈宮孫姓女主持人姊妹詐騙1.6億元，無法面對親友才「以命抵債」。檢警昨天以「抗傳即拘」通知孫姓主持姊妹等3人到案，經檢察官複訊，請回3人。

高雄市警鼓山分局於昨天傍晚5時，赴高雄市鳳山區孫姓姊妹（姊姊54歲，妹妹53歲）住處，通知她們姊妹和孫妹的兒子陳姓男子（33歲）到案說明，3人配合警方通知，才未受拘捕。

由於孫姓女代書墜樓身亡，家屬說出她生前鳳山紫靈宮孫姓姊妹聯手房產代銷業者吳姓女子，騙走1.6億元，震驚社會，高雄地檢署檢察官羅水郎在警方通知孫姓姊妹3人到案，也到分局複訊孫女等人。

據檢警初步調查，孫姓姊妹趁被害人遭遇私人問題，以「消災解厄、累積福報」等話術，要孫姓女代書捐款給宮廟，孫姓女代書便陸續於5年期間，累積捐款達至300餘萬元。警方查金流，卻發覺這些錢都匯入孫妹兒子陳姓男子帳戶，認為涉及詐欺罪嫌。但由於還有許多證據待調查，3人都獲檢察官請回。

孫姓姊妹和陪同她們的紫靈宮主黃姓男子（孫姓女主持的丈夫），步出鼓山分局，都不願接受訪問，也不說話，僅由律師洪紹倫說了「一切尊重司法調查」。

紫靈宮主持孫姓姊妹獲請回，不說一句話。記者林保光／攝影
紫靈宮主持孫姓姊妹獲請回，不說一句話。記者林保光／攝影
紫靈宮主持孫姓姊妹獲請回，不說一句話。記者林保光／攝影
紫靈宮主持孫姓姊妹獲請回，不說一句話。記者林保光／攝影

代書 檢察官 捐款

延伸閱讀

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

疑駕駛分心！高雄資源回收車失控撞路樹 險衝對向車道

影／高雄機車騎士禮讓行人轉彎後被攔下 結局竟是警方道歉不開單

「小王子125周年特展」高雄登場！夢幻重現西子灣浪漫拍照點，入園門票資訊1次公開

相關新聞

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

高雄孫姓女代書控告鳳山「紫靈宮」孫姓女主持人姊妹詐欺，10月1日在住處墜樓死亡，女兒說「媽媽以命抵債」，震撼社會。今天傍...

影／高雄​女代書「以命抵債」 紫靈宮姊妹涉詐1.6億訊後請回

高雄孫姓女代書10月1日在住處大樓墜樓身亡，家屬在靈前指控，遭鳳山紫靈宮孫姓女主持人姊妹詐騙1.6億元，無法面對親友才「...

詐財逼死女代書？高雄紫靈宮姊妹訊後請回

高雄孫姓女代書日前墜樓身亡，死者女兒指控母親生前遭鳳山區紫靈宮和房產代銷業者聯手詐騙一億六千萬元，「以命抵債」；檢警昨根...

紫靈宮宮主政商關係好 廟前常見雙B

高雄鳳山紫靈宮香火鼎盛，據了解信眾逾萬，因孫姓女代書墜樓身亡事件，被控詐財，震驚地方信眾；前天事情爆發後，昨日仍有不少信...

影／投資265萬買泰達幣 工程師出金不成報案…助警逮面交車手

新北市葉姓工程師誤信交友網站網友鼓吹引誘，投資265萬元購買泰達幣，日前想出金不成報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮...

假檢警騙人抵押房產貸2700萬...婦財產被騙光 貸款專員判5年

彰化地檢署去年偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團與地政士、貸款專員，以假檢警、地面師等詐欺手法對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。