紫靈宮宮主政商關係好 廟前常見雙B

聯合報／ 記者林保光石秀華王昭月／高雄報導

高雄鳳山紫靈宮香火鼎盛，據了解信眾逾萬，因孫姓女代書墜樓身亡事件，被控詐財，震驚地方信眾；前天事情爆發後，昨日仍有不少信眾出入參拜，讓這間信徒視為「母娘顯靈聖地」的民間宮廟，平添疑雲。

紫靈宮由孫姓姊妹經營，孫姓宮主負責問事解惑，胞妹則掌管行政，宮內主祀王母娘娘，配祀媽祖與關聖帝君。

地方人士指出，紫靈宮起初在鳳山一甲里的民宅設壇，因「問事」者眾，約五年前在奉祀的母娘指示下覓得鳳山南成里現址百餘坪土地，建成大型宮廟。

南成里長孫居財表示，紫靈宮香火鼎盛，神明誕辰時，吸聚許多立委等政治人物及藝人到場，許多藝人都是「母娘」的契子、契女。

有信眾表示，今年二月紫靈宮辦玉皇大天尊聖誕大典，在場不乏有頭有臉的政壇人物，藍綠都有。新港奉天宮董事長也到場，與宮主關係很好，藝人ＮＯＮＯ夫妻更是這間廟多年的信眾。

地方人士透露，紫靈宮是由從事房產代銷業的吳姓女董協助購地建廟，搬至南成里現址後，樓下設神壇，樓上是宮主住家，設有水晶燈，氣派豪奢，代銷吳姓女董的辦公室也設宮廟樓上。紫靈宮信徒似乎都是有錢人，宮廟前常見雙Ｂ名車。

一名男信徒說，紫靈宮經信眾口耳相傳，他加入後也覺得有感應，起初堅信不已，後來發現主持賣令旗，每支要價二千元，說是獲母娘加持過，也選擇信眾加入聯誼會性質商會，要信眾投資賺錢，他感覺怪異，就不再參與。

紫靈宮捲入詐欺風暴，並被控與孫姓女代書之死有關，檢警正著手調查資金流向及相關人等，里長楊居財表示，整起事件令人訝異，盼司法釐清真相。

