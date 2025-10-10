詐財逼死女代書？高雄紫靈宮姊妹訊後請回

高雄鳳山紫靈宮外觀。記者劉學聖／攝影

高雄孫姓女代書日前墜樓身亡，死者女兒指控母親生前遭鳳山區紫靈宮和房產代銷業者聯手詐騙一億六千萬元，「以命抵債」；檢警昨根據死者生前和宮廟孫姓姊妹主持人對話資料，認為孫氏姊妹有詐欺之嫌，昨傍晚將二人及妹妹兒子帶回調查，檢察官認仍有多項證據待查，訊後請回。

據了解，檢警根據死者家屬提供資料，死者手機有不少和紫靈宮主持人孫姓姊妹對話截圖，內容顯示死者本來聽說捐錢給紫靈宮能提升福報、消災解厄，卻事與願違，不僅錢被騙生活受到影響，還被借款親友追著跑。檢警認為這些內容顯示死者可能遭紫靈宮孫氏姊妹詐財，憑此事證，昨傍晚通知到案。

檢警調查，孫姓主持住在紫靈宮透天厝，妹妹住附近大樓；警方昨傍晚五時分別前往住處，孫姓姊妹事情爆發後昨天未出門，人都在住處，姊姊見警方上門沒有太多驚訝，警方表明身分與來意，還回「知道，知道」。

妹妹和廿餘歲的兒子都在家，由於妹妹兒子涉將帳戶提供給母親當作信徒捐錢的帳戶，死者在五年內捐獻三一七萬餘元給宮廟，也是將錢匯至妹妹兒子帳戶，警方一併將她兒子拘提到案。

據了解，檢警將先針對孫姓姊妹及妹妹兒子等三人，就死者捐獻三一七萬元是否遭詐欺釐清，後續再根據其他資料，進一步釐清代銷公司吳姓女董和死者借貸關係是否涉及詐欺。

五十六歲孫姓女代書十月一日在高雄市鼓山區住處墜樓，送醫不治；家屬前天辦後事，在靈堂舉行記者會公開指控死者是遭鳳山區紫靈宮宮廟孫姓主持人姊妹和代銷公司吳姓女董聯手詐騙一億六千萬元。

廟方前天曾透過律師發聲明強調是私人借貸，非詐騙、斂財，對不實指控將提告；因臉書遭網友灌爆，昨上午急關Google Map。

