​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

高雄孫姓女代書控告鳳山「紫靈宮」孫姓女主持人姊妹詐欺，10月1日在住處墜樓死亡，女兒說「媽媽以命抵債」，震撼社會。今天傍晚高雄警方拘提孫姓主持人姊妹，將調查全案真相。

據了解，今天傍晚5時左右，警方持拘票，到這座宮廟主持人孫姓婦人姊妹在高雄鳳山住處，拘提她們姊妹及孫姓女主持人的兒子，查扣手機等物品，待追查是否涉及詐欺。

56歲的孫姓女代書因感情及生活問題，到孫婦主持的宮廟成為信徒。7月7日她向警方報案，說被她口中的「母娘」孫婦詐騙380多萬元，並且要她投資房產代銷公司，她找40多名親友投資，總金額達1億多元，原本代銷公司按期還錢，但後來沒再給錢。孫姓女代書認為受騙，10月1日在高雄市鼓山區住處墜樓，送醫不治。

孫姓女代書的女兒昨天在母親靈堂前開記者會，哭訴媽媽受騙，遭宮廟女主持人和代銷公司聯手詐騙，無法面對親友，才用生命抵債。

不過廟方透過律師發出聲明，強調是借貸關係，並非聯手詐騙、斂財，對於孫女向40多名親友借貸巨款不知情，且這些親友並非信徒，廟方也不認識。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980