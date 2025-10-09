影／投資265萬買泰達幣 工程師出金不成報案…助警逮面交車手

新北市葉姓工程師誤信交友網站網友鼓吹引誘，投資265萬元購買泰達幣，日前想出金不成報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

新北市葉姓工程師（30歲）今年6月間加入網路交友網站，誤信網友投資話術陷入假投資詐騙陷阱，對方以購買「泰達幣」為由，誘使他先後面交3次，匯款6次共投資265萬元，本月初，葉男要求出金未果察覺異狀，日前到中和警分局景安派出所報案。

員警深入了解相關案情後組成專案小組，由葉男持續與詐騙集團保持聯繫，親自指導葉男配合警方進行誘捕行動，前天下午1時，確認雙方約定於中和區南山路面交，派員在現場周邊埋伏。

警方見詐團車手李姓男子（52歲）現身與葉男接洽並收取10萬元詐騙款項，立即衝上前表明身分當場逮捕，現場查扣手機1支及現金10萬元。

據了解，李男設籍金門縣，自稱也是透過網路交友網站結識1名年輕女子，為展現追求對方的誠意，本月6日特地從金門搭飛機到台中，隨即依該女子指示，先前往台南再到新竹市面交取款，本月7日再依指示到中和區第3次面交取款為警方當場逮捕，李男堅稱取款後依指示放在附近公園所內，完全沒有拿任何報酬。