快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

影／投資265萬買泰達幣 工程師出金不成報案…助警逮面交車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市葉姓工程師誤信交友網站網友鼓吹引誘，投資265萬元購買泰達幣，日前想出金不成報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

新北市葉姓工程師（30歲）今年6月間加入網路交友網站，誤信網友投資話術陷入假投資詐騙陷阱，對方以購買「泰達幣」為由，誘使他先後面交3次，匯款6次共投資265萬元，本月初，葉男要求出金未果察覺異狀，日前到中和警分局景安派出所報案。

員警深入了解相關案情後組成專案小組，由葉男持續與詐騙集團保持聯繫，親自指導葉男配合警方進行誘捕行動，前天下午1時，確認雙方約定於中和區南山路面交，派員在現場周邊埋伏。

警方見詐團車手李姓男子（52歲）現身與葉男接洽並收取10萬元詐騙款項，立即衝上前表明身分當場逮捕，現場查扣手機1支及現金10萬元。

據了解，李男設籍金門縣，自稱也是透過網路交友網站結識1名年輕女子，為展現追求對方的誠意，本月6日特地從金門搭飛機到台中，隨即依該女子指示，先前往台南再到新竹市面交取款，本月7日再依指示到中和區第3次面交取款為警方當場逮捕，李男堅稱取款後依指示放在附近公園所內，完全沒有拿任何報酬。

中和警方表示，全案能迅速破獲，歸功於員警機警與民眾即時報案合作，成功阻止詐團得逞，警方強調近來詐騙手法層出不窮，常以「網友推薦投資」、「穩賺不賠」等話術誘騙投資虛擬貨幣或加入假投資平台，如遇可疑投資邀約，務必保持警覺，可撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢，以免上當受害。

新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子誤信交友網站網友鼓吹引誘投資泰達幣，葉男憂心遭騙報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮獲詐團李姓車手，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 詐團 車手 虛擬貨幣 泰達幣

延伸閱讀

誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

不甩備註欄需送上樓…外送員樓下等竟還報案 警到場不忍了

獨／高雄詐團「黑吃黑」爆青龍宮槍擊 槍手棄保潛逃交保金遭法院沒收

相關新聞

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

高雄孫姓女代書控告鳳山「紫靈宮」孫姓女主持人姊妹詐欺，10月1日在住處墜樓死亡，女兒說「媽媽以命抵債」，震撼社會。今天傍...

影／投資265萬買泰達幣 工程師出金不成報案…助警逮面交車手

新北市葉姓工程師誤信交友網站網友鼓吹引誘，投資265萬元購買泰達幣，日前想出金不成報案，前天相約面交，協助中和警方當場逮...

假檢警騙人抵押房產貸2700萬...婦財產被騙光 貸款專員判5年

彰化地檢署去年偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團與地政士、貸款專員，以假檢警、地面師等詐欺手法對...

高雄紫靈宮遭控詐1.6億害代書墜樓亡 昨稱不實被灌爆...今急關Google Map

高市孫姓女代書日前墜樓身亡，家屬昨指控死者生前遭鳳山區某宮廟和房產代銷業者聯手詐騙1.6億元，巧合的是該宮廟昨也遭人撒冥...

「媽媽被逼用命抵債」高雄女代書墜樓亡 家屬控宮廟詐欺

高雄市孫姓女代書十月一日墜樓死亡，家屬昨天辦後事，在靈堂舉行記者會公開指控死者是遭私人宮廟聯手房產代銷業者詐騙，受騙總金...

女代書墜樓案／警方：宗教詐騙難認定 視有無犯意

高雄孫姓女代書墜樓身亡，因生前孫女經宮廟引介放貸給吳姓代銷業者，並捐款三百多萬元給宮廟，疑因生意失利，曾對宮廟提告詐欺；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。