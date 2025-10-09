假檢警騙人抵押房產貸2700萬...婦財產被騙光 貸款專員判5年

彰化地檢署去年偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團與地政士、貸款專員，以假檢警、地面師等詐欺手法對長者行騙，檢方將林男等8名成員起訴，彰化地方法院審理後，已將吳姓貸款專員依加重詐欺罪判刑5年，其中一名受害人拿二幢房子抵押被騙2700萬元。

彰化地檢署查緝「歐悅集團」林姓執行長自2023年起涉嫌勾結詐騙集團以「假檢警」、投資等手法訛詐被害人，甚至以房地產貸款巨額款項，全數被詐團取走，詐騙金額粗估高達3億7千多萬，彰檢今年已將林男等詐團成員8人起訴，並向法院求處林男等10年到1年8月不等徒刑，林男涉案部分審理中。

近日涉案吳姓貸款專員已被判刑5年，判決書指出，被害人有10人，其中一名被害女子2023年接到詐騙集團假冒台電人員說她積欠電費，身分遭冒用，後又有假警官和假檢察官說她涉嫌洗錢案件，假檢察官要她辦網路銀行，綁定約定帳戶，並告知帳號、密碼，以要財產公證為由要求操作帳戶。

假檢又要女子與貸款專員吳男連繫，以2處房產貸款2700萬元，但因其中1處房產有抵押需先塗銷，還要女子到銀行辦理抵押權塗銷登記手續後，再由吳男將房產抵押給金主「歐悅集團」林姓執行長，貸出2700萬元，假檢指示被害女子將錢交給來收錢的車手，吳男從中得到報酬78萬元。

另一女子則接到詐團假冒高雄警察單位小隊長，佯稱她涉入詐騙人頭帳戶，又有假檢來電佯稱在辦老鼠會案件，被害人金流被匯進女子戶頭，要女子償還60幾萬元，女子說她沒錢，假檢稱那就得去關，並指示她找貸款專員吳男以房產貸款575萬元，並稱錢下來後會送金管會驗收，若沒問題就會再還她，女子貸款後將錢交給詐團派來的車手，吳男經辦後，獲得酬勞31萬元。

還有3名被害人被騙240萬、60萬、10萬元等損失，另有5名被害人因即時發現，車手未取款成功。

不過吳男否認犯行，表示他只是代辦貸款，並未加入詐騙集團，不知道客人是因為被詐騙集團騙才來貸款。

不過從吳男被查扣的手機發現他與暱稱「停用」之人的微信對話紀錄中有說「現在都會跟生機或是半尻純尻的那種版配合」，「尻」係指詐騙工作，是詐騙集團成員間的通用黑話，且對話中又說「他們洗下來做貸，在殺」，也與犯罪手法相符。