宮廟遭控詐1.6億害代書墜樓亡 昨稱不實被灌爆...今急關Google Map

高市孫姓女代書日前墜樓身亡，家屬昨指控死者生前遭鳳山區某宮廟和房產代銷業者聯手詐騙1.6億元，巧合的是該宮廟昨也遭人撒冥紙。廟方昨透過律師發聲明強調是私人借貸非詐騙、斂財，對不實指控將提告；因臉書遭網友灌爆，今急關Google Map。

高雄市56歲孫姓女代書10月1日在鼓山區住處墜樓身亡，家屬昨天辦後事，在靈堂舉行記者會公開指控死者是遭鳳山某私人宮廟孫姓主持人姊妹和代銷公司吳姓女董，涉聯手詐騙母親1億6000萬元。死者女兒哭訴，大部分是找40多名親友一起投資，因拿不回錢，「媽媽才用生命抵債」。

檢警追查，孫女經營代書業務，並提供貸款給資金有需求者，後來經鳳山某宮廟引介，結識從事代銷的吳姓負責人，便貸款給吳女；今年5月起，孫女未再收到還款，7月7日曾向鼓山警分局報案，控告遭宮廟詐騙。

警方初步查出孫女生前在5年內曾捐款約300多萬元給該間宮廟，認為事業未見起色，資金來源也是向親友集資而來，資金缺口疑成最後稻草；已報請檢察官指揮偵辦。

對於孫女家屬指控，廟方昨透過律師洪紹倫發出聲明，強調是借貸關係，並非聯手詐騙、斂財，對不實指控將提告；並指到宮廟撒冥紙是為不當且不理性的行為，將考慮蒐證後採取下一步法律行動。

事發後，該間宮廟的臉書遭網友灌爆，不少網友指「人在做，天在看，不是不報時候未到，正義總是會來的」；該間宮廟因太多網友留言，今將Ｇoogle地圖標示予以刪除，雖留有地址，但Google Map已無法搜尋。