女代書墜樓案 警方：宗教詐騙難認定 視有無犯意
高雄孫姓女代書墜樓身亡，因生前孫女經宮廟引介放貸給吳姓代銷業者，並捐款三百多萬元給宮廟，疑因生意失利，曾對宮廟提告詐欺；律師認為，近年許多詐欺案多以借貸名義呈現，關鍵仍要看當初借款需求，若是巧立名目，款項不合當初借款目的，恐有觸犯詐欺疑慮。
專責打擊詐欺警官則認為，宗教相關詐騙不易認定，須證明有無不法意圖、施用詐術使人限於錯誤，否則「一個願打一個願挨」，容易變成民事訴訟案件。提醒民眾可查詢有無向政府申請登記宗教團體。
據了解，檢警近日鎖定孫女與吳姓代銷業者金流追查，關鍵釐清是否為一般借貸還是有詐欺之嫌；近年詐欺案件中，許多案態都以借貸名義呈現，律師舉近年實務見解為例，是否構成詐欺，關鍵仍在於借款目的是否合乎當初借款事實。
律師郭晏甫說，借款人決定是否放款，往往受借款用途影響，舉例若借款被用於賭博，通常較難取得債權人信任，但若包裝為「投資」或其他合法名目，反而可能誘使他人出借，這就可能構成詐欺，而非單純債務不履行的民事範疇。
郭晏甫說，孫女雖已死亡，但她生前已完成提告，生前所為證詞在一定情形下，仍具備證據能力，並不會因孫女死亡影響偵辦，但是否成案仍要看孫女當初提告時提供證據而定，至於孫女與四十名親友若有債權，則走民事訴訟，由債權人依遺產繼承程序主張債權並請求查封。
打詐警官說，宗教相關案件不易認定，交款名義可能是投資、借款或捐款，若對方利用虛偽投資標的、沒有實際投資行為，涉及假投資詐騙；借款要提出借據等相關證明資料，對方以虛假理由借錢較易構成詐欺，否則屬民事「債務關係」。
提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
