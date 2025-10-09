聽新聞
女代書墜樓案 廟方：借貸非詐騙 不實指控將提告

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄鳳山某私人宮廟被控假手吸金，害女代書喪命，8日遭撒冥紙洩憤，廟方報警處理。圖／讀者提供
高雄鳳山某私人宮廟被控假手吸金，害女代書喪命，8日遭撒冥紙洩憤，廟方報警處理。圖／讀者提供

高雄市孫姓女代書日前墜樓身亡，家屬昨天指控死者生前遭鳳山區某宮廟和房產代銷業者聯手詐騙一億六千萬元，該宮廟昨天也遭人撒冥紙。廟方昨天在媒體詢問時不願受訪，透過律師洪紹倫發出聲明，強調是借貸關係，並非聯手詐騙、斂財，對不實指控將提告

洪紹倫說，對於孫姓女代書的不幸離世感到遺憾，但孫女當時是主動到宮廟尋求幫助，希望宮廟的孫姓主持人協助解決家庭及感情問題，並主動詢問投資事宜。

洪紹倫說，宮廟主持人孫姓姊妹是「自掏腰包、好意借貸金錢」給孫姓女代書，並非詐騙，宮廟僅認識孫姓女代書和代銷公司的吳女，對於孫女向四十多名親友、其他窗口借貸巨額款項不知情，這些親友並非信徒，廟方也不認識，對不實指控將追究法律責任。

昨天上午孫姓女代書的家屬舉行記者會後，遭指控的宮廟遭多名男子闖入撒冥紙，在警方獲報趕到前即離去。

洪紹倫表示，到宮廟撒冥紙是為不當且不理性的行為，將考慮蒐證後採取下一步法律行動。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

