聽新聞
0:00 / 0:00
女代書墜樓案 廟方：借貸非詐騙 不實指控將提告
高雄市孫姓女代書日前墜樓身亡，家屬昨天指控死者生前遭鳳山區某宮廟和房產代銷業者聯手詐騙一億六千萬元，該宮廟昨天也遭人撒冥紙。廟方昨天在媒體詢問時不願受訪，透過律師洪紹倫發出聲明，強調是借貸關係，並非聯手詐騙、斂財，對不實指控將提告。
洪紹倫說，對於孫姓女代書的不幸離世感到遺憾，但孫女當時是主動到宮廟尋求幫助，希望宮廟的孫姓主持人協助解決家庭及感情問題，並主動詢問投資事宜。
洪紹倫說，宮廟主持人孫姓姊妹是「自掏腰包、好意借貸金錢」給孫姓女代書，並非詐騙，宮廟僅認識孫姓女代書和代銷公司的吳女，對於孫女向四十多名親友、其他窗口借貸巨額款項不知情，這些親友並非信徒，廟方也不認識，對不實指控將追究法律責任。
昨天上午孫姓女代書的家屬舉行記者會後，遭指控的宮廟遭多名男子闖入撒冥紙，在警方獲報趕到前即離去。
洪紹倫表示，到宮廟撒冥紙是為不當且不理性的行為，將考慮蒐證後採取下一步法律行動。
提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言