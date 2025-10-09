「媽媽被逼用命抵債」高雄女代書墜樓亡 家屬控宮廟詐欺

孫姓女代書的女兒由律師陪同，8日公開母親生前留下的文字，封面還寫「要上新聞」。記者林保光／攝影

高雄市孫姓女代書十月一日墜樓死亡，家屬昨天辦後事，在靈堂舉行記者會公開指控死者是遭私人宮廟聯手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達一億六千萬元。死者女兒哭訴，大部分是找親友一起投資，因拿不回錢，「媽媽才用生命抵債」。

檢警追查，孫女經營代書業務，並提供貸款給資金有需求者，後來經鳳山某宮廟引介，結識從事代銷的吳姓負責人，便貸款給吳女；今年五月起，孫女未再收到還款，由於孫女資金來源也是自親友集資而來，資金缺口疑成最後稻草。

孫姓女代書七月七日曾由律師陪同，向鼓山警分局報案，控告遭宮廟詐騙；警方初步查出孫女生前曾捐款約三百多萬元給該間宮廟，時間約五年，她認為事業未見起色，報案提告，警方受理後初步蒐證，昨天報請高雄地檢署指揮，進一步釐清案情。

五十六歲的孫姓女代書十月一日在高雄市鼓山區住處墜樓，送醫後不治，兒女找到她生前留下的二本文字，其中一本還在封面寫著「要上新聞」，年僅十幾二十歲的兒女由律師陪同，昨天上午在靈堂前召開記者會，指控高雄鳳山區某私人宮廟孫姓主持人姊妹和代銷公司吳姓女董，涉嫌聯手騙母親。

家屬指控這家宮廟孫姓姊妹長年以「問事解惑」名義，吸收資產頗豐之信眾，藉鬼神之說建立信賴。孫姓女代書的女兒說，孫姓宮主趁媽媽家庭及感情不順，一再要媽媽投資，說要給兒女增「福報」騙媽媽，媽媽才找四十多名親友，一起把錢拿給孫姓宮主介紹的代銷公司。但代銷公司吳姓女子後來沒再按月還款。

孫姓女代書每月面臨親友催收利息和債務的壓力，她女兒哭泣說，媽媽被逼到貸款、賣車，現在房子被法拍，又有四十多名親友受害，媽媽才「以命抵債」，認為是宮廟害死她媽媽，要其他信眾不要再被騙。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線