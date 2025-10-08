高雄女代書墜樓亡…疑遭宮廟詐騙1.6億 廟方喊冤：不實指控將提告

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄女代書墜樓身亡，家屬指控私人宮廟和代銷業者連手詐騙；廟方透過律師發聲明喊冤，怒斥是不實指控將提告。

廟方今天由律師洪紹倫對外發出聲明，澄清外界「連手詐騙、斂財」等不實指控。

洪紹倫表示，對於孫姓女代書的不幸離世感到遺憾，但強調孫女當時是主動到宮廟尋求幫助，希望宮廟的孫姓主持人協助解決其家庭及感情問題，並主動詢問投資事宜。

洪紹倫說，宮廟主持人孫姓姊妹是「自掏腰包、好意借貸金錢」給孫姓女代書，並非詐騙，宮廟僅認識孫姓女代書和代銷公司的吳女，對於孫女向其他40多名親友、其他窗口借貸的巨額款項不知情，也不認識，這些親友也不是信徒，日後將追究法律責任。

洪並提出，今天上午有人到宮廟撒冥紙的行為，是為不當且不理性的行為，將考慮蒐證後採取下一步法律行動。

高雄市孫姓女代書（56歲）於10月1日在鼓山區住處墜樓身亡，震驚各界。今天上午，孫女家屬在律師陪同下於靈堂前召開記者會，公開指控高雄鳳山某私人宮廟的孫姓主持人姊妹，以及房產代銷業者吳姓女董連手詐騙，受騙金額高達新台幣1億6000萬元。

孫女女兒在記者會中哭訴，母親是受宮廟主持人的慫恿，找40多名親友共同投入巨額資金，因代銷公司後期無法按月還款，導致母親面臨親友巨額債務催收的巨大壓力，最終「才用生命抵債」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄鳳山某宮廟遭控詐騙，廟方律師出面說明。圖／讀者提供
高雄鳳山某宮廟遭控詐騙，廟方律師出面說明。圖／讀者提供

