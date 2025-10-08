快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

黃姓男子加入位於柬埔寨詐騙集團，並擔任人事幹部，號召某女子出國工作，告知該女子月薪有7、8萬元，女子即前往工作，但到柬埔寨後不僅被限制自由，還被以電擊棒威脅若招不到人就會被電擊，黃男事後卻否認犯行，表示是犯罪集團成員冒用他手機與被害女子聯繫，但在被害人指證歷歷下，彰化地方法院將他判刑3年6月。

判決書指出，黃男與「張炎」等人2022年間透過通訊軟體與家住彰化的被害女子聯繫，告知她到柬埔寨擔任人事工作，每月可賺7、8萬元，她答應後，黃男即請其友人來載她去辦護照，出國前，她還曾問黃男及張炎去工作會不會被限制自由，但2人都說不會，她就被安排出國工作。

女子被詐團帶到柬埔寨波哥山、中國城等地限制自由，做招募人事工作，女子說因她一直招不到人，雖想離開，但「公司」表示要賠償出國的錢才能離開，且薪資需先抵扣出國機票及食宿等費用，且黃男還曾拿電擊棒嚇他們說，若業績未達標就會電他們，還說「若她們不乖，會把她們賣給其他人」。

但黃男卻否認犯行，辯稱他未招募或安排接送女子，而是犯罪集團成員冒用他手機與女子聯繫，且與女子聯繫的是張炎，並指女子在出國前已預見將從事詐騙工作，她並未受騙，更表示自己也是被欺騙而前往柬埔寨工作，並不時遭人毆打、監控脅迫。

不過法官審酌，女子指證歷歷，表示當初黃男即有與她聯擊，也曾看到黃男拿著電擊棒嚇人，雖黃男犯後始終否認犯行，無法正視己過，惟其在獲悉被害人後續求助訊息後隨即協助報警處理，可見其尚知省悟，並非惡性重大之人，因此依共同犯圖利以詐術使人出國罪，判刑3年6月。

黃姓男子擔任詐騙集團人事幹部，將女子騙到柬埔寨工作，彰化地方法院將他判刑3年6月。記者林宛諭／攝影
柬埔寨 詐騙集團

相關新聞

高雄女代書墜樓亡…家屬控宮廟詐騙害命 疑受害者撒冥紙洩憤

高雄孫姓女代書8天前墜樓死亡，家屬今天在靈堂前，控訴孫女遭鳳山某宮廟連手房產代銷業者詐騙上億元，疑有不滿這家宮廟的投資人...

20歲詐團考官面試新進車手 警方直擊公園面交100萬逮捕送辦

詐團黑吃黑層出不窮，年僅20歲曹姓男子擔任詐團測試新進車手「面試考官」，偽裝成被害人交出100萬元，測試面試者是否黑吃黑...

8萬高薪騙女到柬埔寨工作 先扣機票和住宿費用還電擊棒伺候

黃姓男子加入位於柬埔寨的詐騙集團，並擔任人事幹部，號召某女子出國工作，告知該女子月薪有7、8萬元，女子即前往工作，但到柬...

媽媽用命抵債！高雄女代書墜樓亡 女兒淚控宮廟騙1.6億

高雄市孫姓女代書10月1日墜樓死亡，家屬今天辦後事，公開說她是遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬...

影／詐團冒用個資詐騙兼洗錢「剝二層皮」 台南刑大破詐欺機房

台南市刑大與刑事局電信偵查大隊共組專案小組，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現有不法集團冒用民眾個資註冊交易所幫助洗...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

