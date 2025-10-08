8萬高薪騙女到柬埔寨工作 先扣機票和住宿費用還電擊棒伺候

黃姓男子加入位於柬埔寨的詐騙集團，並擔任人事幹部，號召某女子出國工作，告知該女子月薪有7、8萬元，女子即前往工作，但到柬埔寨後不僅被限制自由，還被以電擊棒威脅若招不到人就會被電擊，黃男事後卻否認犯行，表示是犯罪集團成員冒用他手機與被害女子聯繫，但在被害人指證歷歷下，彰化地方法院將他判刑3年6月。

判決書指出，黃男與「張炎」等人2022年間透過通訊軟體與家住彰化的被害女子聯繫，告知她到柬埔寨擔任人事工作，每月可賺7、8萬元，她答應後，黃男即請其友人來載她去辦護照，出國前，她還曾問黃男及張炎去工作會不會被限制自由，但2人都說不會，她就被安排出國工作。

女子被詐團帶到柬埔寨波哥山、中國城等地限制自由，做招募人事工作，女子說因她一直招不到人，雖想離開，但「公司」表示要賠償出國的錢才能離開，且薪資需先抵扣出國機票及食宿等費用，且黃男還曾拿電擊棒嚇他們說，若業績未達標就會電他們，還說「若她們不乖，會把她們賣給其他人」。

但黃男卻否認犯行，辯稱他未招募或安排接送女子，而是犯罪集團成員冒用他手機與女子聯繫，且與女子聯繫的是張炎，並指女子在出國前已預見將從事詐騙工作，她並未受騙，更表示自己也是被欺騙而前往柬埔寨工作，並不時遭人毆打、監控脅迫。