高雄女代書墜樓亡…家屬控宮廟詐騙害命 疑受害者撒冥紙洩憤

高雄孫姓女代書8天前墜樓死亡，家屬今天在靈堂前，控訴孫女遭鳳山某宮廟連手房產代銷業者詐騙上億元，疑有不滿這家宮廟的投資人，也去宮廟撒冥紙，表達不滿。

據了解，今天上午10時許，孫姓女代書的家人和親友及律師，在高雄市立殯儀館旁的麒麟會館開記者會，痛陳鳳山某私人宮廟孫姓女主持人姊妹和代銷業者吳姓女子，騙女代書投資代銷業者，結果女代書另向40多名親友借錢一起投資，被騙走約1億6000萬元，孫姓女代書3個月前報警，10月1日在鼓山區住處墜樓身亡。

就在記者會剛結束不久，有多名男子到高雄市鳳山區家屬控訴的私人宮廟，往廟內撒冥紙後立即離去。廟方報警處理，警方到達時，這幾名男子已經離去。宮廟仍未對孫姓女代書家屬指控的事情對外說明立場。

