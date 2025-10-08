快訊

媽媽用命抵債！高雄女代書墜樓亡 女兒淚控宮廟騙1.6億

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市孫姓女代書10月1日墜樓死亡，家屬今天辦後事，公開說她是遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬元。女兒哭訴，大部分是找親友一起投資，因拿不回錢，「媽媽才用生命抵債」。

56歲的孫姓女代書10月1日在高雄市鼓山區博愛二路住處墜樓，送醫後不治，兒女找到她生前留下的2本文字，其中1本還在封面寫著「要上新聞」，年僅十幾二十歲的兒女才由律師陪同，今天上午在靈堂前召開記者會，指控高雄鳳山某私人宮廟同姓孫的主持人姊妹和代銷公司吳姓女董，連手騙母親。

家屬指這家宮廟孫姓姊妹長年以「問事解惑」名義，吸收資產頗豐之信眾，藉鬼神之說建立信賴。

孫姓女代書的女兒說，孫姓宮主趁媽媽家庭及感情不順，一再要媽媽投資，說要給兒女增「福報」騙媽媽，媽媽才找40多名親友，一起把錢拿孫姓宮主介紹的代銷公司。

但是，代銷公司吳姓女子後來沒再按月還款。警方了解，孫姓女代書由律師陪同，7月7日曾向鼓山警分局報案，控告遭宮廟詐騙，另有40多人也因透過她投資而受騙，全案仍偵辦中。

孫姓女代書每月面臨親友催收利息和債務的壓力，她女兒哭泣說，媽媽被逼到貸款、賣車，現在房子被法拍，又有40多名親友受害，媽媽才「以命抵債」，認為是宮廟害死她媽媽，要其他信眾不要再被騙。但這宮廟今天在媒體詢問時不願受訪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

孫姓女代書的親友，今天公開宮廟主持人在群組留言，內容以神鬼之說威嚇信眾。記者林保光／攝影
孫姓女代書的親友，今天公開宮廟主持人在群組留言，內容以神鬼之說威嚇信眾。記者林保光／攝影
孫姓女代書的女兒由律師陪同，今天公開母親生前留下的文字，封面還寫「要上新聞」。記者林保光／攝影
孫姓女代書的女兒由律師陪同，今天公開母親生前留下的文字，封面還寫「要上新聞」。記者林保光／攝影

代書 詐騙

相關新聞

20歲詐團考官面試新進車手 警方直擊公園面交100萬逮捕送辦

詐團黑吃黑層出不窮，年僅20歲曹姓男子擔任詐團測試新進車手「面試考官」，偽裝成被害人交出100萬元，測試面試者是否黑吃黑...

媽媽用命抵債！高雄女代書墜樓亡 女兒淚控宮廟騙1.6億

高雄市孫姓女代書10月1日墜樓死亡，家屬今天辦後事，公開說她是遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬...

影／詐團冒用個資詐騙兼洗錢「剝二層皮」 台南刑大破詐欺機房

台南市刑大與刑事局電信偵查大隊共組專案小組，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現有不法集團冒用民眾個資註冊交易所幫助洗...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

假網友、假律師、假地政士連環騙 他遭詐千萬失蹤1年…成紅衣白骨

彰化縣許姓男子因網路交友詐騙投資虛擬幣，又遭假律師、假地政士連環詐，以房產向地下錢莊借錢，損失上千萬元，他報案後去年八月...

你被詐騙嗎？律師幫討回結果也是詐團 害人尋短成紅衣白骨　

彰化縣一名56歲許姓男子受網路交友詐騙，被網友騙去投資虛擬幣，詐團還連環騙，要許男以房地產向地下錢莊借錢，被騙損失一千多...

