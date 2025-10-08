媽媽用命抵債！高雄女代書墜樓亡 女兒淚控宮廟騙1.6億

高雄市孫姓女代書10月1日墜樓死亡，家屬今天辦後事，公開說她是遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬元。女兒哭訴，大部分是找親友一起投資，因拿不回錢，「媽媽才用生命抵債」。

56歲的孫姓女代書10月1日在高雄市鼓山區博愛二路住處墜樓，送醫後不治，兒女找到她生前留下的2本文字，其中1本還在封面寫著「要上新聞」，年僅十幾二十歲的兒女才由律師陪同，今天上午在靈堂前召開記者會，指控高雄鳳山某私人宮廟同姓孫的主持人姊妹和代銷公司吳姓女董，連手騙母親。

家屬指這家宮廟孫姓姊妹長年以「問事解惑」名義，吸收資產頗豐之信眾，藉鬼神之說建立信賴。

孫姓女代書的女兒說，孫姓宮主趁媽媽家庭及感情不順，一再要媽媽投資，說要給兒女增「福報」騙媽媽，媽媽才找40多名親友，一起把錢拿孫姓宮主介紹的代銷公司。

但是，代銷公司吳姓女子後來沒再按月還款。警方了解，孫姓女代書由律師陪同，7月7日曾向鼓山警分局報案，控告遭宮廟詐騙，另有40多人也因透過她投資而受騙，全案仍偵辦中。

孫姓女代書每月面臨親友催收利息和債務的壓力，她女兒哭泣說，媽媽被逼到貸款、賣車，現在房子被法拍，又有40多名親友受害，媽媽才「以命抵債」，認為是宮廟害死她媽媽，要其他信眾不要再被騙。但這宮廟今天在媒體詢問時不願受訪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980