20歲詐團考官面試新進車手 警方直擊公園面交100萬逮捕送辦

詐團黑吃黑層出不窮，年僅20歲曹姓男子擔任詐團測試新進車手「面試考官」，偽裝成被害人交出100萬元，測試面試者是否黑吃黑私吞款項，不料，今年8月警方在公園直擊面試現場，懷疑假面交詐欺上前盤查，循線逮捕曹男。台北地檢署偵結依偽造貨幣、詐欺等罪嫌起訴。

尹姓面試者從人力銀行網站發現求職廣告，從通訊軟體line收到「林俊凱」傳送的假勞工勞動契約，被誆稱可接單跟客戶面交現金，丟包在指定地點賺取薪資。

起訴指出，曹男今年8月前加入Telegram群組「北部網咖群」擔任測試新進車手的「面試考官」並假扮「被害人」準備偽鈔充當真鈔，交付1千元真鈔、99萬9千元假鈔且蓋有偽造銀行行員印文的封簽紙給尹姓面試者，測試尹是否會黑吃黑私吞款項。

今年8月28日下午2時許，警方在台北市大安區安東公園查察勤務實，發現曹男持裝有真鈔、偽鈔的袋子東張西望，疑似在找尋人或地點，形跡可疑，6分鐘直擊曹男與尹接洽，交付袋子快速離去。

警方上前盤查，正在講電話的尹稱「工作收款」警方立即懷疑假面交詐騙，4分鐘後在巷口找到曹男，曹男得知警方詢問此事立即逃逸，但仍被當場逮捕；此場面試失敗，尹未成為詐團車手，曹男的「面試考官」身分也被識破，經移送法辦。