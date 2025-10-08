快訊

20歲詐團考官面試新進車手 警方直擊公園面交100萬逮捕送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐團黑吃黑層出不窮，年僅20歲曹姓男子擔任詐團測試新進車手面試考官」，偽裝成被害人交出100萬元，測試面試者是否黑吃黑私吞款項，不料，今年8月警方在公園直擊面試現場，懷疑假面交詐欺上前盤查，循線逮捕曹男。台北地檢署偵結依偽造貨幣、詐欺等罪嫌起訴。

尹姓面試者從人力銀行網站發現求職廣告，從通訊軟體line收到「林俊凱」傳送的假勞工勞動契約，被誆稱可接單跟客戶面交現金，丟包在指定地點賺取薪資。

起訴指出，曹男今年8月前加入Telegram群組「北部網咖群」擔任測試新進車手的「面試考官」並假扮「被害人」準備偽鈔充當真鈔，交付1千元真鈔、99萬9千元假鈔且蓋有偽造銀行行員印文的封簽紙給尹姓面試者，測試尹是否會黑吃黑私吞款項。

今年8月28日下午2時許，警方在台北市大安區安東公園查察勤務實，發現曹男持裝有真鈔、偽鈔的袋子東張西望，疑似在找尋人或地點，形跡可疑，6分鐘直擊曹男與尹接洽，交付袋子快速離去。

警方上前盤查，正在講電話的尹稱「工作收款」警方立即懷疑假面交詐騙，4分鐘後在巷口找到曹男，曹男得知警方詢問此事立即逃逸，但仍被當場逮捕；此場面試失敗，尹未成為詐團車手，曹男的「面試考官」身分也被識破，經移送法辦。

檢方認定，曹男涉犯刑法三人以上共同詐欺得利、行使偽造通用紙幣、行使偽造私文書、違反組織犯罪條例參與犯罪組織及以其他非法方法使他人加入犯罪組織未遂罪，依法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
面試 詐團 車手

相關新聞

20歲詐團考官面試新進車手 警方直擊公園面交100萬逮捕送辦

詐團黑吃黑層出不窮，年僅20歲曹姓男子擔任詐團測試新進車手「面試考官」，偽裝成被害人交出100萬元，測試面試者是否黑吃黑...

媽媽用命抵債！高雄女代書墜樓亡 女兒淚控宮廟騙1.6億

高雄市孫姓女代書10月1日墜樓死亡，家屬今天辦後事，公開說她是遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬...

影／詐團冒用個資詐騙兼洗錢「剝二層皮」 台南刑大破詐欺機房

台南市刑大與刑事局電信偵查大隊共組專案小組，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現有不法集團冒用民眾個資註冊交易所幫助洗...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

假網友、假律師、假地政士連環騙 他遭詐千萬失蹤1年…成紅衣白骨

彰化縣許姓男子因網路交友詐騙投資虛擬幣，又遭假律師、假地政士連環詐，以房產向地下錢莊借錢，損失上千萬元，他報案後去年八月...

你被詐騙嗎？律師幫討回結果也是詐團 害人尋短成紅衣白骨　

彰化縣一名56歲許姓男子受網路交友詐騙，被網友騙去投資虛擬幣，詐團還連環騙，要許男以房地產向地下錢莊借錢，被騙損失一千多...

