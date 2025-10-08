影／詐團冒用個資詐騙兼洗錢「剝二層皮」 台南刑大破詐欺機房

台南市刑大與刑事局電信偵查大隊共組專案小組，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現有不法集團冒用民眾個資註冊交易所幫助洗錢，至少有14名民眾受害，日前在嘉義市西區查獲該集團機房，逮捕成員24歲王姓、30歲蔡姓男子及金主36歲陳姓男子及起出證物，依法送辦。

專案小組調查，該集團鎖定因資金需求孔急、信用不良而無法向正規金融機構借貸，進而轉向民間貸款民眾，藉機大量蒐集並騙取個人資料後，利用交易所申設帳號時無須臨櫃驗證漏洞，大量註冊人頭帳號，配合上游詐欺集團進行詐騙及虛擬貨幣洗錢等非法行為。

警方指出，該集團行徑惡劣，不僅導致借貸民眾因個資遭冒用而無辜涉訟，更進一步利用人頭帳號，以「假投資」、「假交友」等方式詐騙其他民眾財產，被害人形同被剝了二層皮。據初步清查，至少有14人受害。

經專案小組布線蒐證，先在嘉義市西區查獲該集團機房，當場逮捕王、蔡2人外，再查獲陳。現場共計起獲電腦主機組8組、點鈔機1台、監視器主機2組、現金7萬5000元、隨身碟3支、第二級毒品梅錠103顆、手機5支及相關犯罪工具。

專案小組於上月底將陳、王、蔡等3人依涉詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並分別以20萬、3萬至6萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885