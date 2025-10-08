遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞愧、自責感，若影響生活或有輕生念頭，建議尋求專業幫助。

警政署統計，今年七至九月全國受理假投資詐騙案六六○五件，財損一○五億元，九月單月通報詐騙案一萬四千多件，假投資詐騙名列第二，財損廿六億餘元。

台中市刑大經濟組長林澤聰說，詐騙手法不斷翻新，話術除傳統假親友借錢詐騙，也會利用時下流行的投資飆股、加密貨幣，吸引被害人上鉤。

林澤聰說，詐團會找有工程師背景同夥，設置假投資網站、軟體，並與地下錢莊、不肖代書、貸款代辦業者結合，騙被害人抵押房地產借款，再派車手取款，複合型「一條龍式」犯罪結構，被害人想逃都逃不掉；提醒若有牽涉金錢，務必以一六五反詐專線查證。

台中市諮商心理師公會理事長王郁茗說，民眾遭詐承受金錢、心理雙重打擊，第一反應多是「自己太笨、拖累家人」，羞愧與自責加劇孤立無助感，常不敢求助。

王郁茗說，民眾若遭詐騙，要建立不是自己愚蠢、貪心，而是「歹徒精心設計的犯罪」，除報警求助，透過規律作息、找信任的人傾訴，設定「小而具體」生活目標，緩解崩潰失控情緒。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980