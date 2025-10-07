快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

嘉市警阻詐9月詐欺案件減少15件 財損降2682萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局落實打詐、阻詐工作，165打詐儀表板數據顯示，今年9月詐欺案件數與8月相比減少15件，財損金額大幅下降2682萬元。警方同步查獲18名詐欺車手，其中4名為馬來西亞籍，假藉觀光或打工名義入境，實則暗地從事詐欺提款。

在攔阻詐騙方面，警方結合金融機構及地政事務所，成功攔阻21件詐騙，金額934萬餘元。其中一名被害人先遭詐騙集團以保單借款方式詐取金錢，國泰人壽即時發現異常並通報警方協助關懷；隨後該名被害人在辦理房地產抵押設定時，再次經嘉義市地政事務所主動通報。最終在家人陪同下，被害人確認落入詐騙陷阱，及時取消送件，成功避免財損240萬元。

為持續提升全民防詐意識，市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」2處活動現場設置「猴熊聯手防詐中」宣導攤位，推廣「地籍異動即時通」、165打詐儀表板及有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。

市警局長陳明志表示，詐騙手法推陳出新，警方必須運用創新方式與跨機關合作，將防詐觀念融入市民生活。此次選在連假期間大型活動結合防詐宣導，希望民眾在賞燈與祈福的同時，也能提升警覺，成為彼此最堅強的「反詐神隊友」。

嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」現場設置宣導攤位、打詐有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。圖／嘉義市警局提供

詐騙集團 打詐 被害人 嘉義

延伸閱讀

假婚姻真詐財 台中男欲匯36萬聘金警銀即時阻詐

想談戀愛險破財！男子誤信網路交友 超商店員機警報警阻詐

竹縣警銀聯防奏效「中國信託表現佳」 郵局阻詐則待加強

警銀擋詐！竹縣9個月財損減2億 三民所攔阻600萬比特幣騙局

相關新聞

你被詐騙嗎？律師幫討回結果也是詐團 害人尋短成紅衣白骨　

彰化縣一名56歲許姓男子受網路交友詐騙，被網友騙去投資虛擬幣，詐團還連環騙，要許男以房地產向地下錢莊借錢，被騙損失一千多...

影／彰化中年男拿房產抵押被詐團騙千萬 穿紅衣成白骨求助簡訊也曝光

彰化縣一名56歲中年男子因受網路交友詐騙，被網友騙去投資飆股和買虛擬幣，詐團甚至設局要他以房產向地下錢莊借錢，他被騙損失...

想談戀愛險破財！男子誤信網路交友 超商店員機警報警阻詐

金門又傳「愛情詐騙」！一名來金門打工的辛姓男子日前在網路上結識自稱可交友的對象，雙方透過通訊軟體 Telegram 聯繫...

免費送二手機讓她動心 對方要求「7-11賣貨便」認證身分竟是詐騙

台南市33歲陳姓女子在網路上看到「免費贈送二手機」貼文，好奇點擊，與對方聯繫，結果被要求透過「7-11賣貨便」網站實名認...

64歲仍相信愛情…台中單身熟女遇「多金暖男」險丟10萬

台中市西屯區六旬賴姓女子從商，上月間透過網路結識一名自稱「多金暖男」的陌生男子，短短幾天交談對方便甜言蜜語、承諾未來，在...

遭詐負債累累後失蹤…快樂天堂基金會協助家屬處理一堆白骨

彰化縣快樂天堂基金會日前接獲通報，失蹤被通報協尋一年多的一名中年男子，在八卦山區某處閒置農舍內死亡，化為一堆白骨，家屬無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。