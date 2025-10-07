嘉市警阻詐9月詐欺案件減少15件 財損降2682萬元

嘉義市警局落實打詐、阻詐工作，165打詐儀表板數據顯示，今年9月詐欺案件數與8月相比減少15件，財損金額大幅下降2682萬元。警方同步查獲18名詐欺車手，其中4名為馬來西亞籍，假藉觀光或打工名義入境，實則暗地從事詐欺提款。

在攔阻詐騙方面，警方結合金融機構及地政事務所，成功攔阻21件詐騙，金額934萬餘元。其中一名被害人先遭詐騙集團以保單借款方式詐取金錢，國泰人壽即時發現異常並通報警方協助關懷；隨後該名被害人在辦理房地產抵押設定時，再次經嘉義市地政事務所主動通報。最終在家人陪同下，被害人確認落入詐騙陷阱，及時取消送件，成功避免財損240萬元。

為持續提升全民防詐意識，市警局與地政事務所在中秋連假期間合作，在「光織影舞—光影夢境開幕日」及「玉皇宮—中秋天赦日」2處活動現場設置「猴熊聯手防詐中」宣導攤位，推廣「地籍異動即時通」、165打詐儀表板及有獎徵答遊戲，透過寓教於樂方式強化市民識詐能力。