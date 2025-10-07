你被詐騙嗎？律師幫討回結果也是詐團 害人尋短成紅衣白骨　

彰化縣一名56歲許姓男子受網路交友詐騙，被網友騙去投資虛擬幣，詐團還連環騙，要許男以房地產向地下錢莊借錢，被騙損失一千多萬元，許男因此尋短，昨天中秋節才被發現已成白骨，該案後來僅查到陳姓車手，被害人至少有11人，車手陳男被判刑2年。

「詐團根本就是用話術連環騙」接受家屬陳情的張雪如說，而且可能第一組騙完，再換第二組、第三組繼續騙，被剝好幾層皮，許男先是被騙去投資虛擬幣，詐團跟他說已獲利很多，許男想領回來，詐團卻不讓他領，說要繳手續費等，許男為了拿回本錢，只好聽從詐團的話，再去向地下錢莊融資，後來甚至把提款卡都寄給詐團。

「你被詐騙嗎?律師幫你要回來」據了解，許男在求助無門後，又在網路上看到律師可幫忙要回被騙的錢，沒想到仍是詐團冒充，家人說「他被假律師、辦抵押貸款的假地政士騙的更多」，原本是家裡有房、有好幾筆土地的小康之家，最後房子賣了還不夠還，為了不連累家人，還申請破產。

許男前年4月即向警方報案被詐騙，但一直被地下錢莊追款，壓力爆棚後，去年父親節許男即失蹤，家人向警方報案後也沒找到他，直到昨天中秋節才被家人發現他身穿紅衣陳屍在果園外的廁所，已成白骨。

警方也有查緝到其中一詐騙集團陳姓車手，詐團向10名被害人佯稱其網路購物訂單有異等，而依詐團指示即將1萬多元到17萬元不等匯入詐團帳戶，共詐得48萬多元，而陳男每提領一筆錢就抽取2％報酬，共獲犯罪所得9618元。

而許男則是在臉書看到「小額借貸」廣告，被詐團所騙，寄了提款卡給對方「作測試」，陳姓車手到超商去領走許男提款卡，彰化地方法院依共同詐欺取財罪將陳姓車手判刑２年，併科罰金４千元。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980