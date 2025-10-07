假婚姻真詐財 台中男欲匯36萬聘金警銀即時阻詐

快訊

中央社／ 台中7日電

台中陳姓男子日前在網路認識自稱婚姻仲介的男子，對方稱可媒合外籍配偶，陳男未見過女方，就到銀行欲匯款新台幣36萬元聘金與仲介費，經行員通報員警到場確認是詐騙手法，成功阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員2日中午12時多，接獲轄內第一商業銀行太平分行行員報案稱，有男子要匯款至不明帳戶，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

經員警到場了解，40歲陳姓男子日前在網路上看到一則廣告訊息，宣稱可媒合外籍配偶，並加入暱稱「阿正」的婚姻仲介人員為好友。對方表示可「快速媒合、低門檻」，並提供欲媒合女子的照片及個人資訊。

陳男與女方尚未見面，便依對方指示於當天前往銀行，欲匯款聘金與仲介費共36萬元至指定帳戶，行員察覺異常後報案。

員警了解過程後，詢問陳男是否曾與女方見面，他無法提供具體訊息，也坦言從未見過女方，只曾在網路上互動。警方確認為「假結婚真詐財」手法，並分享多起相似案例，陳男才驚覺險遭詐騙，當場放棄匯款，並感謝警方與行員協助保住積蓄。

