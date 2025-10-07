影／彰化中年男拿房產抵押被詐團騙千萬 穿紅衣成白骨求助簡訊也曝光

彰化縣一名56歲中年男子因受網路交友詐騙，被網友騙去投資飆股和買虛擬幣，詐團甚至設局要他以房產向地下錢莊借錢，他被騙損失一千多萬元，一年前為了不連累家人而失蹤，竟在今年中秋節被家人發現已陳屍在果園外廁所內成為身穿紅衣的白骨，他生前向縣議員張雪如求助的簡訊也曝光，張雪如難過的說，有陪他向警方報案，但仍難挽回他一命，詐團害死太多人，政府一定得正視這問題。

這名男子是2023年4、5月間被詐騙，詐團先以網路交友打動他，最後好心報明牌，要他投資虛擬貨幣賺大錢，中年男原本家境小康，與妻子經營冰飲店，家裡也有房子和土地等財產，但詐團卻一步步引透他踏進投資陷阱，最後他甚至被騙拿家裡房產抵押向地下錢莊借錢。

張雪如說，男子被地下錢莊討債到走投無路後，去年向她求援，男子為了想拿回投資的錢，卻向親友借了更多錢投入，直到地下錢莊來討錢時，全家都陷於恐懼中，才來向她陳情，她去年8月8日還陪男子向警方報案，當時男子可能為了不想讓妻女擔心，也為了面子，還一副「他可以解決」的態度，但卻不說出到底共被騙多少錢，讓家人非常擔心，而隔天他就失蹤了。

雖家人有向警方報案，但仍遍尋不到他，直到昨天中秋節，他的哥哥到家族的果園拜地基主，才在果園外的廁所發現弟弟穿著紅衣已成白骨，地上還有炭盆。男子家人現今連幫他辦後事都經濟困難，「快樂天堂基金會」董事長張雪如說基金會將協助家人辦理後事。

中年男沒留下遺書，但張雪如出示中年男曾發給她的簡訊寫著「我這件案子複雜到都想不通為什麼會這樣子，我也完全失去思考能力，我現在只想解決銀行端的債務而己」、「再次跟您說聲十二萬分的感謝，我跟某某不會再去麻煩雪如姐了」。