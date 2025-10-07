想談戀愛險破財！男子誤信網路交友 超商店員機警報警阻詐

金門又傳「愛情詐騙」！一名來金門打工的辛姓男子日前在網路上結識自稱可交友的對象，雙方透過通訊軟體 Telegram 聯繫後，對方以甜言蜜語誘使他購買高額遊戲點數轉交，所幸超商店員機警察覺有異，立即通報警方到場成功攔阻，才讓男子少損失3萬元。

據了解，這起事件發生在 10 月 1 日晚間，金湖派出所接獲轄內統一超商通報，指有男子欲操作機台購買多筆高額遊戲點數，疑遭詐騙，所長郭益銘隨即帶隊趕往現場了解，這名年近6旬的辛姓男子因在網路上看到「交友」訊息心動，加入對方提供的 Telegram 帳號後，雙方互動熱絡。

據悉，雙方雖交談一陣子，但該女子一直用釣魚的方式，釣著辛男，並要求他依指示購買每筆5千元、共6筆、總額達3萬元的遊戲點數，才會跟她碰面，沒想到就在他準備付款之際，超商店員察覺有詐，立即報警。

警方到場後不斷勸說，辛男才驚覺自己差點落入「愛情詐騙圈套」，立刻取消購買行為，警方後續也協助他加入「165」反詐騙 LINE 官方帳號，並進行防詐宣導。