免費送二手機讓她動心 對方要求「7-11賣貨便」認證身分竟是詐騙

台南市33歲陳姓女子在網路上看到「免費贈送二手機」貼文，好奇點擊，與對方聯繫，結果被要求透過「7-11賣貨便」網站實名認證機制，確認身分再寄送；之後對方聲稱陳女害她帳戶被凍結，要求快點認證否則報警，讓陳女昨天凌晨擔心地走進派出所，確認是詐騙一場。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼今年7月20日也在臉書分享差點遭遇類似手法上當，他指出想出售Switch遊戲片，一名女網友傳訊並提出使用「超商賣貨便」交易，他點進網站依指示填寫個人資料，對方請他輸入開通權限密碼49950；他警覺改成輸入5，帳戶金額就被轉出。

前天晚間，45歲李姓男子透過社群媒體Instagram結識一名自稱「芬」的女子，對方以「交友贈禮」為由，要求李進入7-11的賣貨便網站登錄資料，引導李操作網路銀行；李依指示輸入基本資料，對方表示無法完成認證，再傳送聲稱為「7-ELEVEN 賣貨便線上客服」的LINE帳號連結，請陳跟客服聯絡；李配合詢問，自稱客服的人員表示需要進行金流及實名制等相關驗證才能開通服務，要請陳配合辦理網路轉帳，完成後款項會全額返還。

當李聽到要先轉出3萬元驗證，心覺有異，前往台南市警第三分局海南派出所詢問，警員施同和、莊盛然立即告知這是常見的詐騙手法；無獨有偶，昨天凌晨，33歲陳姓女子也走進海南所，也是遇到網友要求以「7-11賣貨便」網站認證，要她趕快轉帳5萬元。

陳女表示，她在Threads平台看到「免費贈送二手機」的貼文，好奇詢問，對方自稱「陳小小美女」，請她先認證再交易；她點選網址填寫資料操作，也是在聽到要配合辦理網路轉帳時，起了疑心，未配合操作。此時送手機的網友催促，表示陳女沒有實名認證，害她帳戶被凍結。

「陳小小美女」聲稱，「拜託妳了，妳快點認證好幫我解除凍結啊，我爺爺的醫藥費在卡裡呢」、「到底能不能處理好，我免費贈送妳物品還害我凍結生活費，如果不能解凍我就要報警了」；陳女看到對方稱要報警，擔心地走進派出所，警員施同和、廖紹佑立即勸阻。

7-ELEVEN提醒，請消費者以官網公布的資訊與客服帳號為主，勿點擊不明連結，且勿輕易於不明網站或LINE提供電話、銀行帳戶、信用卡等個人重要資訊，若有任何疑問請致電交貨便、賣貨便客服專線或統一超商聯合服務中心詢問。