64歲仍相信愛情…台中單身熟女遇「多金暖男」險丟10萬

台中市西屯區六旬賴姓女子從商，上月間透過網路結識一名自稱「多金暖男」的陌生男子，短短幾天交談對方便甜言蜜語、承諾未來，在雙方未曾見面下，對方即開口要求她寄出10萬元現金當作「見面誠意金」，賴女到超商寄包裹時，遇到巡邏警員機警攔下，避免愛情夢變成血本無歸的噩夢。

第六警分局警員莊志偉、宋之檣，上月底巡經台灣大道三段一處超商，發現賴女（64歲）神情異常，正抱著一個準備寄出的包裹，員警上前關心，得知包裹內裝有10萬元現金，收件地址還是在嘉義的陌生地點，警方懷疑有詐。

經警員進一步查看賴女手機對話紀錄，內容充滿「想見妳」、「我們的未來」等甜言蜜語，警方立即判斷是典型的假交友感情詐騙。

警員耐心勸說，分享多起相似案例，指出詐騙集團常利用「愛情」包裝騙局，博取信任後再以各種理由索取金錢，賴女在警方勸說後清醒，取消寄送，保住了辛苦存下的10萬元。