遭詐負債累累後失蹤…快樂天堂基金會協助家屬處理一堆白骨
彰化縣快樂天堂基金會日前接獲通報，失蹤被通報協尋一年多的一名中年男子，在八卦山區某處閒置農舍內死亡，化為一堆白骨，家屬無力殮葬，快樂天堂基金會找禮儀社今處理男子後事。
快樂天堂基金會董事長張雪如說，據家屬表示，男子生前借大量金錢投資飆股和購買虛擬幣，結果都是詐騙，因不想債留妻兒，也放棄治療慢性疾病，一年多前不辭而別，日前被人發現在八卦山區某果園內的閒置農舍內，大門反鎖、門窗縫隙貼膠帶，屋內留有燒盡木炭，現場沒留遺書。
家屬無力處理男子後事，央求快樂天堂基金會施援。基金會找禮儀社今到八卦山果園燒紙錢等完成相關禮儀，家屬擇日安葬。張雪如說，今是中秋節，月圓人團圓，男子終被家屬尋獲，遺憾中也算結局圓。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
