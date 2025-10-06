快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

遭詐負債累累後失蹤…快樂天堂基金會協助家屬處理一堆白骨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣快樂天堂基金會日前接獲通報，失蹤被通報協尋一年多的一名中年男子，在八卦山區某處閒置農舍內死亡，化為一堆白骨，家屬無力殮葬，快樂天堂基金會找禮儀社今處理男子後事。

快樂天堂基金會董事長張雪如說，據家屬表示，男子生前借大量金錢投資飆股和購買虛擬幣，結果都是詐騙，因不想債留妻兒，也放棄治療慢性疾病，一年多前不辭而別，日前被人發現在八卦山區某果園內的閒置農舍內，大門反鎖、門窗縫隙貼膠帶，屋內留有燒盡木炭，現場沒留遺書。

家屬無力處理男子後事，央求快樂天堂基金會施援。基金會找禮儀社今到八卦山果園燒紙錢等完成相關禮儀，家屬擇日安葬。張雪如說，今是中秋節，月圓人團圓，男子終被家屬尋獲，遺憾中也算結局圓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

財團法人快樂天堂基金會找禮儀社協助處理男子的後事。圖／快樂天堂基金會提供
財團法人快樂天堂基金會找禮儀社協助處理男子的後事。圖／快樂天堂基金會提供

張雪如 農舍 中秋節

延伸閱讀

小店永豐故事展3日吸1.4萬人 參與小店激讚：看到全台灣的美好

台企銀落實長者「託付有保」

永豐基金會「小店永豐計畫」第三屆正式公開 加碼「永豐小店學」助小店營運「通關」

名譽回復受理續增 10月將辦平復國家不法典禮

相關新聞

遭詐負債累累後失蹤…快樂天堂基金會協助家屬處理一堆白骨

彰化縣快樂天堂基金會日前接獲通報，失蹤被通報協尋一年多的一名中年男子，在八卦山區某處閒置農舍內死亡，化為一堆白骨，家屬無...

免費送韓團桌曆只要運費100元？ 女粉下單「驗證網銀」被騙12萬

詐騙集團上網貼文稱贈送韓國流行音樂團體桌曆，只需付運費，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結要求下單，以驗證網路銀行誘...

讓閨蜜免費到香港玩 辦帳戶投資股票 害好友淪為詐團

陳姓女子提供自己帳戶給詐騙集團使用，還「吃好逗相報」要閨蜜好友張女也到香港辦帳戶給她「投資股票」，沒想到後來有人受騙將1...

老婦人欲匯3500萬給詐團說「很多嗎」 怪警察、行員攔阻「太雞婆」

台北市78歲施姓老婦人遭泰達幣及黃金假投資詐騙，上月赴銀行欲提領300萬元，員警獲報趕到攔阻，兩天後她又到銀行要匯款35...

全國治安滿意度僅微升5% 警政署：持續加強打詐降低對國人危害

警政署委外調查今年上半年治安滿意度，民眾對居住社區或住家附近治安滿意度9成、居住縣市8成、全國5成。警政署今表示，顯示民...

臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。