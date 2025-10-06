免費送韓團桌曆只要運費100元？ 女粉下單「驗證網銀」被騙12萬

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網貼文稱贈送韓國流行音樂團體桌曆，只需付運費，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結要求下單，以驗證網路銀行誘使用網銀轉帳，張姓女子依指示操作被騙12萬餘元。

警方調查，獸醫助理26歲張姓女子上月24日在Threads看到貼文，指免費贈送韓團桌曆，只需支付運費，私訊聯繫，對方以追星話題取信，請她透過賣貨便下單並支付運費約100元，傳送假冒賣貨便連結。

張在該網頁點擊下單顯示「未開通實名認證服務」，對方傳送宣稱是賣貨便客服的LINE ID及連結，張加入好友，自稱賣貨便客服專員又傳來宣稱是銀行客服專員的LINE ID及連結，張加入後，自稱銀行客服專員以「需網路銀行轉帳驗證」，要求用網銀轉帳，稱不會實際轉出款項，張依指示操作轉出12萬8286元，驚覺受騙報案。

刑事局表示，歹徒常以「贈品」、「免運費」、「限時優惠」吸引點擊，再透過假網站、假客服誘導轉帳；民眾應確認交易平台真偽，切勿點擊來源不明連結，購物網站及超商物流業者均不會要求網銀轉帳驗證，必屬詐騙。

刑事局。圖／本報資料照片
詐騙集團上網貼文稱贈送韓國流行音樂團體桌曆，只需付運費，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結要求下單，以驗證網路銀行誘使用網銀轉帳。圖／刑事局提供
詐騙集團上網貼文稱贈送韓國流行音樂團體桌曆，只需付運費，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結要求下單，以驗證網路銀行誘使用網銀轉帳。圖／刑事局提供

客服 運費 詐騙集團

