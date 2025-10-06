讓閨蜜免費到香港玩 辦帳戶投資股票 害好友淪為詐團

陳姓女子提供自己帳戶給詐騙集團使用，還「吃好逗相報」要閨蜜好友張女也到香港辦帳戶給她「投資股票」，沒想到後來有人受騙將1萬7000美元匯入張女帳戶，張女被警方傳訊時，才氣急敗壞對陳女傳訊說「十幾年交情了，我相信你不會害我，結果…」，彰化地方法院依共同詐欺取財罪將陳女判刑1年4月，張女判刑6月、可緩刑4年。

判決書指出，陳女2020年間8月要好友張女到香港開戶，提供帳戶給陳女操作股票，且跟張女說可以免費出國到香港，張女到香港辦好帳戶後，即將帳戶交給陳女指示的某特定人。

詐騙集團成員在同年10月間，對另名被害人王女佯稱可幫忙投資證券期貨賺錢，王女即分二次將1萬4000美元、3000美元匯入張女帳戶，再由詐團成員在香港領出， 以此方式製造金流斷點。

警方2023年查出張女的詐騙帳戶，傳訊張女，張女氣急敗壞傳訊息質問陳女說「當初簿子給你們，不是都說只是投資嗎？為什麼現在會變這樣？」、「我還是相信你不會害我，畢竟十幾年交情，只是你那邊總該給我個說法交代」。

但陳女卻回她「為啥只有你收到傳票」、「我沒收到，跟你去的兩個也沒有」、「而且群組小雲他用的比你多家，他也沒有，他辦過還去第二次香港」、「還是你比較衰」。

法官審理期間，張女即認罪，並表示她和陳女是從高中就認識，會前往香港也是陳女要她去開帳戶。但陳女並不認罪，辯稱她沒有要求張女去香港開戶，而是群組裡的小雲找張女去開戶，她自己也有去香港開戶，並將帳戶交給綽號「小雲」，並否認有詐欺或洗錢犯行。但張女說小雲是陳女朋友，她對小雲不熟悉。