老婦人欲匯3500萬給詐團說「很多嗎」 怪警察、行員攔阻「太雞婆」

台北市78歲施姓老婦人遭泰達幣及黃金假投資詐騙，上月赴銀行欲提領300萬元，員警獲報趕到攔阻，兩天後她又到銀行要匯款3500萬元，向到場員警說「很多嗎」，嫌行員「太雞婆」，經勸說才打消念頭。

警方調查，施姓老婦上月17日赴住家附近的台北富邦銀行景美分行，欲臨櫃提領300萬元，稱要放在家中使用，行員關懷提問察覺異常通報警方，文山第二警分局景美派出所員警到場。

施否認被騙，員警徵得同意檢視其手機發現「購買黃金及USDT」、「領錢要強勢一點」等LINE訊息，研判是詐騙，詢問是否知道泰達幣，施語塞稱「我又不懂」，經警方說明詐騙案例後未提款。

同月19日，施又前往該分行，欲匯款3500萬元至某新開帳戶，行員起疑再度通報警方。員警到場詢問匯款原因，施說「很多嗎」，表示要分散金流及買黃金，卻回答不出黃金價格，還抱怨銀行「越來越雞婆」。

在場一名婦人見狀協助勸說，指5年前若有這麼多人關心，自己不會被騙400萬元；經警方、行員等人多方勸說，施才放棄匯款。