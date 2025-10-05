全國治安滿意度僅微升5% 警政署：持續加強打詐降低對國人危害

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署委外調查今年上半年治安滿意度，民眾對居住社區或住家附近治安滿意度9成、居住縣市8成、全國5成。警政署今表示，顯示民眾對政府治安維護肯定，但對詐欺犯罪不滿，警方將加強打詐，降低對國人危害。

警政署為蒐集民眾對治安及警察服務滿意度，每半年委託專業機構辦理民眾對治安滿意度調查，調查結果作為政策檢討依據，並作為衡量警察工作成效重要參考。

據調查，今年上半年民眾對居住社區或住家附近整體治安滿意度91.78%，對居住縣市整體治安滿意度82.25%，兩項指標連續5年分別維持9成、8成以上；對全國整體治安滿意度51.32%，比去年上半年提升5.11%。

警政署表示，全球資料庫網站Numbeo發布2025年全球最安全國家排名，於近150個國家與地區中，台灣排名第4，顯示台灣治安在全球評比表現優異。

警政署指出，加強打擊電信網路詐欺犯罪，以假投資、假檢警為首要重點，除要讓民眾減少接觸詐騙訊息及降低財損，更全力攔阻詐騙金流，加強查扣不法利得；打詐策略已見具體成果，惟民眾對詐欺犯罪仍有不滿，刑事局將持續追蹤詐欺發生趨勢及加強祭出相應打詐策略，增加全民防詐意識宣導，希望能更有效降低詐欺對國人危害。

警政署說明，跨部會聚焦打擊假投資，今年發生數及財損數從去年8月高峰的5450件及89億元，下降百分之50以上；阻斷詐騙集團境外來電對民眾以未顯示號碼進行假檢警詐騙，刑事局今年7月執行「淨話專案」，查緝涉詐網路電話交換機設備（IP-PBX），專案執行後2個月，發生數與財損數各下降百分之31及47。

對於防堵詐團以虛擬貨幣洗錢，刑事局已查扣價值102億元虛幣，正協調業者與相關單位，希望儘快釐清返還被害人，並對非法幣商與黑道經營的「幣想科技」，執行多波專案查緝，阻斷詐團利用虛幣躲避追查，促請金管會加強監管禁止現金交易；為隔絕詐團金流洗錢管道，刑事局持續查緝詐團走私黃金，阻斷以貴金屬將詐款轉至境外藏匿。

刑事局統計詐欺案，今年9月受理1萬4109件（日平均470件）、財損67億元（日均2.24億元），較去年9月受理1萬8015件（日均601件）、財損119億元（日均3.97億元），分別減少百分之22與44。

警政署。圖／警政署提供
警政署。圖／警政署提供

