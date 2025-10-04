快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從高鐵台中站離開，卻遭南投警方埋伏查緝，人贓俱獲，嚇得直喊「我會怕，我要回家」，但仍難逃法網。

南投警分局南投派出所日前接獲情資，得知有車手將現身台中市烏日高鐵站。所長陳俊宏與警員吳俊昇9月30日傍晚埋伏守候，循線鎖定45歲的徐女（住桃園），上前盤查時在其提包內查獲現金46萬元及工作手機1支。警方檢視手機內容後，確認她正從事詐欺集團收款任務，隨即依詐欺及洗錢防制法將她移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，徐女當天下午3時許，先在彰化市與楊姓男子面交收取46萬元，隨後搭乘計程車前往烏日高鐵站，準備搭車離去。不料員警早已埋伏，當場將她攔下。楊姓被害人接獲通知後，才驚覺自己陷入虛擬貨幣投資詐騙。

據了解，徐女供稱是透過臉書認識詐騙徵才管道，誤信「輕鬆賺高薪」說詞，答應充當車手。自9月23日起，她便依上游指示在各地與被害人面交，隨後將款項交付至指定地點。她在警詢時神情慌張，不斷喊著「我會怕，我要回家」，但仍難以推卸刑責。

警方指出，詐騙集團慣用高薪徵才包裝，吸引急於謀職的民眾，實際上卻是利用求職者作為收款車手。一旦遭查緝，不僅難逃刑責，還等同幫兇。

南投警分局呼籲，投資理財必須謹慎查證，不要輕信來源不明的投資訊息或隨意交付款項；而正在找工作的民眾，也應小心提防「高薪陷阱」，避免誤入詐團圈套。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢。

徐女擔任車手，全省到處取款，被警方在烏日高鐵台中站人贓俱獲。圖／南投警分局提供
徐女擔任車手，全省到處取款，被警方在烏日高鐵台中站人贓俱獲。圖／南投警分局提供
警方從徐女身上取出46萬贓款，和作案手機。圖／南投警分局提供
警方從徐女身上取出46萬贓款，和作案手機。圖／南投警分局提供

詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

羅大佑首登南投唱壓軸 森恬CP同場演出興奮追星

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

相關新聞

臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從...

小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有...

竹縣警銀聯防奏效「中國信託表現佳」 郵局阻詐則待加強

詐騙集團鎖定竹科高收入族群，新竹縣警局加強警銀合作，建立更緊密的金警聯防機制，有效阻斷詐騙金流，財損降幅優於全台，9月受...

金安保網路平台涉假互助真吸金 董事長聲押禁見獲准

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，假「互助」名義，行「非法吸金」之實，非法經營...

假互助真吸金！金安保網路平台涉詐欺 核心幹部3人聲押禁見

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，行「互助」為名義，行「非法吸金」之實，非法經...

警銀擋詐！竹縣9個月財損減2億 三民所攔阻600萬比特幣騙局

新竹縣政府警察局積極與金融機構合作，攜手築起防詐「高牆」，讓全縣遭詐欺的財損金額大幅下降。今年以來，財損總額較年初已減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。