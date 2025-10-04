臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從高鐵台中站離開，卻遭南投警方埋伏查緝，人贓俱獲，嚇得直喊「我會怕，我要回家」，但仍難逃法網。

南投警分局南投派出所日前接獲情資，得知有車手將現身台中市烏日高鐵站。所長陳俊宏與警員吳俊昇9月30日傍晚埋伏守候，循線鎖定45歲的徐女（住桃園），上前盤查時在其提包內查獲現金46萬元及工作手機1支。警方檢視手機內容後，確認她正從事詐欺集團收款任務，隨即依詐欺及洗錢防制法將她移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，徐女當天下午3時許，先在彰化市與楊姓男子面交收取46萬元，隨後搭乘計程車前往烏日高鐵站，準備搭車離去。不料員警早已埋伏，當場將她攔下。楊姓被害人接獲通知後，才驚覺自己陷入虛擬貨幣投資詐騙。

據了解，徐女供稱是透過臉書認識詐騙徵才管道，誤信「輕鬆賺高薪」說詞，答應充當車手。自9月23日起，她便依上游指示在各地與被害人面交，隨後將款項交付至指定地點。她在警詢時神情慌張，不斷喊著「我會怕，我要回家」，但仍難以推卸刑責。

警方指出，詐騙集團慣用高薪徵才包裝，吸引急於謀職的民眾，實際上卻是利用求職者作為收款車手。一旦遭查緝，不僅難逃刑責，還等同幫兇。