臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」
徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從高鐵台中站離開，卻遭南投警方埋伏查緝，人贓俱獲，嚇得直喊「我會怕，我要回家」，但仍難逃法網。
南投警分局南投派出所日前接獲情資，得知有車手將現身台中市烏日高鐵站。所長陳俊宏與警員吳俊昇9月30日傍晚埋伏守候，循線鎖定45歲的徐女（住桃園），上前盤查時在其提包內查獲現金46萬元及工作手機1支。警方檢視手機內容後，確認她正從事詐欺集團收款任務，隨即依詐欺及洗錢防制法將她移送彰化地檢署偵辦。
警方調查，徐女當天下午3時許，先在彰化市與楊姓男子面交收取46萬元，隨後搭乘計程車前往烏日高鐵站，準備搭車離去。不料員警早已埋伏，當場將她攔下。楊姓被害人接獲通知後，才驚覺自己陷入虛擬貨幣投資詐騙。
據了解，徐女供稱是透過臉書認識詐騙徵才管道，誤信「輕鬆賺高薪」說詞，答應充當車手。自9月23日起，她便依上游指示在各地與被害人面交，隨後將款項交付至指定地點。她在警詢時神情慌張，不斷喊著「我會怕，我要回家」，但仍難以推卸刑責。
警方指出，詐騙集團慣用高薪徵才包裝，吸引急於謀職的民眾，實際上卻是利用求職者作為收款車手。一旦遭查緝，不僅難逃刑責，還等同幫兇。
南投警分局呼籲，投資理財必須謹慎查證，不要輕信來源不明的投資訊息或隨意交付款項；而正在找工作的民眾，也應小心提防「高薪陷阱」，避免誤入詐團圈套。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言