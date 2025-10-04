快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

聽新聞
0:00 / 0:00

小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有的假粉絲專業經報案後已撤除，屏東市長周佳琪及潮州鎮公所主秘王建元，都呼籲民眾不要上當受騙。

屏東市公所最近發現有不肖人士以假的「屏東市公所」臉書粉絲專頁散布虛假訊息，宣稱有免費研習課程，並引導民眾點擊Line連結加入自稱「陳志工」的帳號，進而以話術誘導詢問個人資料，或進行金錢交易。

周佳琪表示，這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」假象，使人誤以為是市公所官方活動。她提醒，官方舉辦的課程與活動均會透過官網、官方臉書粉絲專頁或正式新聞稿對外發布，不會要求加入私人Line帳號或提供個人資料。

市公所也提醒，不要點擊可疑連結，以免被盜取資訊；也不要提供任何個人帳戶、切勿聽信歹徒指示操作ATM；若接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

另外之前潮州鎮公所也出現假的粉絲專業，除了發布假訊息外，同樣誘導民眾加入Line群組。王建元表示，報警後假粉絲專業已撤除，據了解，這應該是個集團在操作，屏東縣已傳出多個鄉鎮市受害，民眾要多加注意，不要隨意加入Line群組。

「屏東市公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／市公所提供
「屏東市公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／市公所提供
之前「潮州鎮公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／鎮公所提供
之前「潮州鎮公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／鎮公所提供

屏東縣 粉絲 假訊息 詐騙

延伸閱讀

羅智強嗆造謠退選黨主席者必告 郝龍斌呼應黨內鬥體制必續改革

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

共享運具平台LINE GO不只可叫車了 即起還能美食外送

再嗆內政部延誤撤離通報釀花蓮洪災 凌濤要劉世芳辭職待調查

相關新聞

臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

徐姓女子透過臉書徵才，竟淪為詐騙集團車手，自9月23日示走遍全台收款，再將款項轉交至指定地點。她日前在中部犯案後，準備從...

小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有...

竹縣警銀聯防奏效「中國信託表現佳」 郵局阻詐則待加強

詐騙集團鎖定竹科高收入族群，新竹縣警局加強警銀合作，建立更緊密的金警聯防機制，有效阻斷詐騙金流，財損降幅優於全台，9月受...

金安保網路平台涉假互助真吸金 董事長聲押禁見獲准

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，假「互助」名義，行「非法吸金」之實，非法經營...

假互助真吸金！金安保網路平台涉詐欺 核心幹部3人聲押禁見

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，行「互助」為名義，行「非法吸金」之實，非法經...

警銀擋詐！竹縣9個月財損減2億 三民所攔阻600萬比特幣騙局

新竹縣政府警察局積極與金融機構合作，攜手築起防詐「高牆」，讓全縣遭詐欺的財損金額大幅下降。今年以來，財損總額較年初已減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。