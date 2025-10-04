竹縣警銀聯防奏效「中國信託表現佳」 郵局阻詐則待加強

詐騙集團鎖定竹科高收入族群，新竹縣警局加強警銀合作，建立更緊密的金警聯防機制，有效阻斷詐騙金流，財損降幅優於全台，9月受理詐欺案件365件、財損1.47億，降幅達6成。不過，縣警察局也透露，統計金融機構阻詐成效，以中國信託表現最佳，相對失敗率比較高的則是郵局。

第一線員警私下透露，行員的積極態度是阻詐的關鍵之一，近日有竹縣民眾遭詐數百萬元，其中440萬元為該民眾8月間，連續5次在竹縣郵局提領50萬到100萬元不等金額，損失慘重，憂心郵局會成為阻詐的破口。

對此，中華郵政公司澄清，有攜手與內政部警政署合作，依據該署發布最新詐騙趨勢與分析資料，定期更新「常見詐騙態樣資訊」，讓同仁能即時掌握新型態詐騙手法。另為建立嚴密且一致的防堵機制，嚴格要求各局應確實遵循儲金開戶作業審核程序、異常帳戶風險控管作業及防杜人頭帳戶等作業，截至今年9月止，全國成功攔阻詐騙2100件，總計減少民眾財產損失10億252萬餘元。

新竹縣警察局日前舉辦「警銀聯合執行攔阻座談會」，邀請轄內各金融機構代表交流阻詐經驗。中國信託六家庄分行分享成功攔阻案例，強調透過「三道關卡」機制，有效提升防詐成效。

據了解，該行第一道關卡由資深同仁在客戶入行時即主動接待，藉由關心與詢問，初步掌握需求；第二道則由櫃檯人員再次確認交易目的，進行風險把關；若民眾仍堅持要辦理，最後一道關卡則由主管親自出面協助勸說，確保疑似遭詐民眾能及時止損。