快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

假互助真吸金！金安保網路平台涉詐欺 核心幹部3人聲押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，行「互助」為名義，行「非法吸金」之實，非法經營保險業務，檢警日前兵分12路在新北市實施搜索，查扣現金及帳戶款項共計1000萬餘元，拘提張姓董事長及吳姓監察人及重要幹部共5人，張、吳及丁姓男子等3名核心幹部經檢方訊後，向法院聲請羈押禁見，另楊、張2人分別以5萬元交保。

新北地檢署企業犯罪專組王涂芝檢察官偵辦金安保網路保險平台公司涉嫌違反保險法、銀行法及加重詐欺，10月初指揮刑事局發動搜索及拘提行動，檢警專案小組兵分12路，在新北市三重區、新莊區等地執行搜索，當場查扣現金及帳戶款項共1000萬餘元，拘提包括張姓董事長及吳姓監察人及公司重要幹部丁男、楊男、張男共5人到案。

檢警追查，該集團以董事長張姓男子、監察人吳姓男子為首，自109年起，在未取得主管機關許可下，透過網路平台非法經營保險業務。其詐騙手法是向不特定民眾推銷名為「安心33互助保障」金融商品，實際上是假「互助」之名，行「非法吸金」與「加重詐欺」之實。

據了解，該方案設計充滿誘惑性，要求會員即要助人每月繳納3600元互助費，及年繳1200元年費，身故互助金權益、高額退費保證等名目，會員在繳費滿36期，即享有25萬元被助人身故互助金；繳滿60期，互助金權益更提高至33萬元，且會員可選擇終止契約，集團允諾將退還總繳互助費的110%金額，藉此自會員收取互助費、年費，支付業務員佣金並挪為己用，犯罪所得共1億1500萬餘元。

檢察官訊後，認定張姓董事長、吳姓監察人、幹部丁男3人涉嫌重大，共同觸犯保險法非保險業者經營保險業務且金額達1億元以上、3人以上共同犯加重詐欺取財、違反銀行法非法吸金、經營違法多層次傳銷、製作不實會計憑證，以及洗錢防制法與組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大；為防止被告有串證、滅證或反覆實施犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。另楊、張2人則諭知交保5萬元。

新北地檢署強調，對於非保險業者非法經營類似保險業務，嚴重妨礙社會及保險市場秩序安定的行為，將全力偵辦，以維護金融市場秩序，保障廣大民眾的財產安全。

金安保網路平台公司涉嫌假互助真吸金，推出「安心33互助保障」金融商品，假「互助」名義，行「非法吸金」之實，檢警日前兵分12路在新北市實施搜索，拘提張姓董事長及吳姓監察人等5人，張、吳等3名核心幹部遭檢方聲押禁見。圖／聯合報系資料照
金安保網路平台公司涉嫌假互助真吸金，推出「安心33互助保障」金融商品，假「互助」名義，行「非法吸金」之實，檢警日前兵分12路在新北市實施搜索，拘提張姓董事長及吳姓監察人等5人，張、吳等3名核心幹部遭檢方聲押禁見。圖／聯合報系資料照

保險 幹部 吸金 詐欺 詐騙

延伸閱讀

金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

美、歐、亞股標的 吸金

台中房仲業者涉非法吸金數十億 今泰國返台遭逮 檢方聲押禁見

台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見

相關新聞

金安保網路平台涉假互助真吸金 董事長聲押禁見獲准

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，假「互助」名義，行「非法吸金」之實，非法經營...

假互助真吸金！金安保網路平台涉詐欺 核心幹部3人聲押禁見

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，行「互助」為名義，行「非法吸金」之實，非法經...

警銀擋詐！竹縣9個月財損減2億 三民所攔阻600萬比特幣騙局

新竹縣政府警察局積極與金融機構合作，攜手築起防詐「高牆」，讓全縣遭詐欺的財損金額大幅下降。今年以來，財損總額較年初已減少...

誘騙智能障礙者貸款買車 2男領錢花光卻否認…法院認證「惡劣」判刑

蘇姓中度身心障礙者要貸款買行動電話，李男、彭男見她有心智缺陷，竟誘騙她貸款50萬元買車並交出金融卡，彭男指示不詳男子把銀...

詐團車手疑毒駕來取款 員警「好鼻師」搜出K盤3罪移送偵辦

彰化縣李姓女子在臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描QR code加入Line投資群組，面交一次現金後覺得不對勁，洽詢警方並同...

內政部公布 檢舉詐欺犯罪最高獎金千萬元

內政部1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。