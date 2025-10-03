台南5月試辦口罩ATM 相較前期車手提款減少60%

詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台南市警察局長林國清今天表示，ATM人臉辨識上路後，5月至8月間車手提領贓款相較前期1月至4月減少約60%，未來將持續檢討強化。

林國清今天在台南市議會答詢說，ATM人臉辨識上路後，政策已有一定成效，5月至8月間車手提領贓款相較去年同期下降2至3成。

民進黨籍台南市議員陳怡珍則表示，台南市率先全國試辦ATM人臉辨識，要求提款者必須脫口罩，否則警示鈴聲大作，但目前僅4處共5個點試辦，範圍有限，無法發揮更大警示效果。

陳怡珍說，現行ATM人臉辨識系統僅能觸發警示音，提醒周邊民眾或店員，無法直接連結警方，也不會影響提款手續完成，強度有限，防堵成效仍不足。她呼籲市府應研擬升級系統，讓ATM辨識異常時即時通報警方，才能有效打擊詐騙集團。

台南市政府和金融機構今年5月合推「口罩ATM」試驗，民眾提款時若未暫時脫下口罩與安全帽，經AI辨識將發語音警示，首處試辦點在仁德區仁德郵局。