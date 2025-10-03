快訊

警銀擋詐！竹縣9個月財損減2億 三民所攔阻600萬比特幣騙局

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府警察局積極與金融機構合作，攜手築起防詐「高牆」，讓全縣遭詐欺的財損金額大幅下降。今年以來，財損總額較年初已減少超過2億元，降幅達6成，並成功攔阻103件詐騙案件。其中，竹北分局三民派出所員警更在一起高達600萬元的比特幣假投資案中，及時攔阻並當場逮捕一名58歲、具多次詐欺前科的車手，成功守護民眾財產。

刑警大隊分析，縣內財損前三大詐欺手法依序為「假投資」（占51%）、「假交友結合投資詐財」（占20%）及「假冒公務機構」（占13%），三者合計高達總財損的84%。為有效遏止詐騙，警局自9月起推動「強化警銀攔阻專案」，除持續培訓行員與警察協作機制外，更透過激勵措施鼓舞第一線勇於承擔，主動介入勸阻與查緝。

警方指出，專案啟動後成效明顯，僅在9月間就查獲6名面交車手，並攔阻15件詐騙，總金額達864萬元。其中最具代表性的是三民派出所成功阻止一起600萬元比特幣假投資案，並在現場逮捕車手。

新竹縣警察局昨舉辦「警銀聯合執行攔阻座談會」，邀請轄內各金融機構代表交流阻詐經驗。局長林建隆指出，經統計，今年1月份新竹縣詐欺財損金額3億7055萬元，但在警方積極查緝、第一線員警攔阻努力以及金融機構全力協助下，至9月份已大幅下降至1億4780萬元，財損減幅達6成。

「警察就是銀行最強神隊友！」中國信託六家庄分行經理林素菁也分享攔阻案例，強調主管帶頭勇敢，行員才能放心阻詐，感謝警方在第一時間全力支援！

今年1至9月間，新竹縣共查獲詐欺集團40件、逮捕327人，查扣不法利得逾6640萬元；成功攔阻103件，金額突破1億4490萬元。這些數字背後，正是銀行主動關懷、行員機警應對，以及員警衝鋒在前的具體成果。

新竹縣政府警察局積極與金融機構合作，攜手築起防詐「高牆」，讓全縣遭詐欺的財損金額大幅下降。圖／警察局提供
為有效遏止詐騙，警局自9月起推動「強化警銀攔阻專案」，除持續培訓行員與警察協作機制外，更透過激勵措施鼓舞第一線同仁勇於承擔，主動介入勸阻與查緝。圖／警察局提供
中國信託六家庄分行經理林素菁也分享攔阻案例，強調主管帶頭勇敢，行員才能放心阻詐，感謝警方在第一時間全力支援。圖／警察局提供
詐欺 比特幣

