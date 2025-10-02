高雄出現偽造證書保母詐騙 社會局：助報案並開罰

快訊

中央社／ 高雄2日電

高雄市社會局近日接獲檢舉，民眾於網路上媒合保母，簽訂契約後卻遭放鴿子；社會局表示，經查為偽造證書、未合格登記保母，已協助受害家長報案，並依違反兒少法裁罰。

社會局表示，此員並未辦理居家托育人員登記，卻自行偽造居家托育人員證書，在社群媒體徵求到府托育，有幼兒家長受騙簽約並支付托育費用後，此保母即請假不回覆訊息。

社會局指出，已協助受害家長報案，並向地檢署告發，針對未合格登記保母依違反兒少法裁罰。

社會局呼籲家長找保母，應從高雄市線上媒合保母平台或衛福部社家署托育媒合平台，找有合格登記保母，不僅有名單可依區域查詢，還可向高雄市6個居家托育服務中心諮詢保母托育紀錄。

此外，高雄市訂有「居家托育服務收退費項目及基準」，家長與保母依照實際需求討論後，簽好契約再付費，也可找居家托育服務中心諮詢契約內容與陪同簽約，同時保留相關契約文件，保障雙方權益。

托育 保母 社會局

