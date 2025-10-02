誘騙智能障礙者貸款買車 2男領錢花光卻否認…法院認證「惡劣」判刑

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蘇姓中度身心障礙者要貸款買行動電話，李男、彭男見她有心智缺陷，竟誘騙她貸款50萬元買車並交出金融卡，彭男指示不詳男子把銀行核撥貸款分次提領34萬元，花用一空。彰化地方法院審結，依犯乘機詐欺取財罪判處李男有期徒刑1年10月，判處彭男1年6月。可上訴。

判決書表示，蘇女在民國111年8月要貸款買行動電話，透過臉書廣告聯絡李男，經李男介紹認識彭男，李男、彭男見蘇女因心智缺陷，對事務不能合理分析與利害判斷，李男以21萬元買二手車，約沒駕照的蘇女到車行簽約買賣價金49萬元和辦理車籍過戶。

10天後，李男找信貸公司辦理車貸34萬元匯到指定帳戶，又10天後把買賣價金49萬元與貸款34萬元之間的差價15萬給蘇女，要蘇女簽立15萬元本票，結果車輛由李男取得並駕駛，高速公路通行費寄給蘇女，她才知道辦了很多手續是買一輛車。

蘇女無力償還15萬元本票，李男介紹彭男誘騙她以購車為由申辦銀行貸款，獲某銀行核貸50萬元，李男誘騙蘇女交出提款卡，由彭男指示不詳男子到新竹縣合作金庫竹東分行提領15萬元、19萬元。蘇女狀況被友人獲知，代為報案。

李男矢口否認有何乘機詐欺之犯行，彭男也矢口否認有何詐欺、以不正方法自付款設計取得他人財物罪。蘇女透過律師辯護，彭男確有拿現金14萬4千元給她。

彰化地院審酌，李男、彭男利用蘇女因中度智障致辨識能力不足，使其辦理車貸、簽發本票、信貸等，進而取得撥貸款項、債權利益，或持提款卡盜領，並致蘇女遭融資公司追償本票債務及銀行請求清償債務，揹負鉅額本金及利息，使她的年祖父請求縣議員協助，花費大量時間和金錢協助券女進行相關民、刑事訴訟，李、彭二人行為甚為惡劣。

彰化地院復審酌李、彭二人犯後矢口否認犯行，未能與蘇女達成調解的犯後態度，誰彭男在地院審理期間下私給付15萬元給蘇女，兼衡兩人的智識程度、家庭生活及經濟收入等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並沒收犯罪所得。

彰化地方法院判處詐欺中度弱智女的吳男、彭男各有期徒刑1年10月、1年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處詐欺中度弱智女的吳男、彭男各有期徒刑1年10月、1年6月。記者簡慧珍／攝影

彰化 詐欺 信貸

相關新聞

詐團車手疑毒駕來取款 員警「好鼻師」搜出K盤3罪移送偵辦

彰化縣李姓女子在臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描QR code加入Line投資群組，面交一次現金後覺得不對勁，洽詢警方並同...

內政部公布 檢舉詐欺犯罪最高獎金千萬元

內政部1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共...

號召全民防詐！內政部推檢舉獎勵制度 最高領1千萬獎金

內政部昨(1)日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，藉此鼓勵全...

​詐騙簡訊幕後曝光！男收群發釣魚簡訊盜刷信用卡

刑事局追查民眾手機接到的「釣魚簡訊」來源，查獲周姓男子花錢收集人頭門號，以電力、電信、監理機關名義，廣發釣魚簡訊，令受騙...

黑幫扮成大陸公安 詐全球華人1.7億元

台中幫派尊鎮會幹部馬姓男子涉嫌設詐騙機房，假冒大陸公安致電美國、加拿大、日本、韓國等地華人，穿公安制服視訊取信，稱涉及刑...

