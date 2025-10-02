詐團車手疑毒駕來取款 員警「好鼻師」搜出K盤3罪移送偵辦

彰化縣李姓女子在臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描QR code加入Line投資群組，面交一次現金後覺得不對勁，洽詢警方並同意檢視Line對話內容，員警鐵口直斷是投資型詐騙；李女同意詐團再度面交現金60萬元，員警埋伏逮捕車子滿是K他命氣味的李姓車手。

據了解，李女8月間掃描臉書投資廣告網頁的QR code，加入Line投資群組即有自稱理專的不詳人士與她攀談，過去一個月結為好友，經常討論投資賺錢的事，對方建議她購買泰達幣，保證穩賺不賠，李女信以為真下載投資APP，並面交現金購買，但操作APP要出金就頻頻出現系統錯誤訊息，李女沒問理專，而是詢問彰化員林警分局員林派出所。

員警檢視李女Line對話內容，確認為網路投資詐件，遂說明這類是詐騙集團的詐騙手法，在臉書投放投資廣告，民眾點入聯絡後加入Line投資群組，群組內反串投資客的詐團成員假裝「投資必賺，從未跌價賠錢」，誘騙被害人相信和面交現金給「假幣商」，真正幣商不會派員收款。

李女與詐團約定日前二次面交60萬元，員林派出所長江耀邦率打詐小組趕到面交點埋伏，詐團李姓車手（23歲）駕車抵達取款時，員警以優勢警力包圍緝捕，更嗅出李男車內瀰漫濃濃K他命味道，經同意搜索車內找到使用過殘留三級毒品K他命的K盤，疑似毒駕。警詢後，依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪移送偵辦。

員林警分局表示，詐騙集團常以「投資穩賺不賠」話術吸引民眾，初期小額獲利匯給被害人假裝不是詐騙，之後謊稱投資越多獲利越多，引誘民眾投入大量資金，後續再以操作錯誤、繳保證金或IP異常等理由拒絕出金，要求民眾交付更多現金或匯款才能解除種種錯誤，民眾若遇到穩賺不賠的投資若有疑慮可撥打165 反詐騙專線或與當地派出所聯繫。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885