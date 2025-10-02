快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團車手疑毒駕來取款 員警「好鼻師」搜出K盤3罪移送偵辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣李姓女子在臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描QR code加入Line投資群組，面交一次現金後覺得不對勁，洽詢警方並同意檢視Line對話內容，員警鐵口直斷是投資型詐騙；李女同意詐團再度面交現金60萬元，員警埋伏逮捕車子滿是K他命氣味的李姓車手。

據了解，李女8月間掃描臉書投資廣告網頁的QR code，加入Line投資群組即有自稱理專的不詳人士與她攀談，過去一個月結為好友，經常討論投資賺錢的事，對方建議她購買泰達幣，保證穩賺不賠，李女信以為真下載投資APP，並面交現金購買，但操作APP要出金就頻頻出現系統錯誤訊息，李女沒問理專，而是詢問彰化員林警分局員林派出所。

員警檢視李女Line對話內容，確認為網路投資詐件，遂說明這類是詐騙集團的詐騙手法，在臉書投放投資廣告，民眾點入聯絡後加入Line投資群組，群組內反串投資客的詐團成員假裝「投資必賺，從未跌價賠錢」，誘騙被害人相信和面交現金給「假幣商」，真正幣商不會派員收款。

李女與詐團約定日前二次面交60萬元，員林派出所長江耀邦率打詐小組趕到面交點埋伏，詐團李姓車手（23歲）駕車抵達取款時，員警以優勢警力包圍緝捕，更嗅出李男車內瀰漫濃濃K他命味道，經同意搜索車內找到使用過殘留三級毒品K他命的K盤，疑似毒駕。警詢後，依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪移送偵辦。

員林警分局表示，詐騙集團常以「投資穩賺不賠」話術吸引民眾，初期小額獲利匯給被害人假裝不是詐騙，之後謊稱投資越多獲利越多，引誘民眾投入大量資金，後續再以操作錯誤、繳保證金或IP異常等理由拒絕出金，要求民眾交付更多現金或匯款才能解除種種錯誤，民眾若遇到穩賺不賠的投資若有疑慮可撥打165 反詐騙專線或與當地派出所聯繫。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣員林派出所員警逮捕李姓車手。圖／民眾提供
彰化縣員林派出所員警逮捕李姓車手。圖／民眾提供
彰化縣員林派出所員警在李姓車手的車子裡面找到k盤。圖／民眾提供
彰化縣員林派出所員警在李姓車手的車子裡面找到k盤。圖／民眾提供

詐騙集團 詐團 員林

延伸閱讀

黃國昌與徐巧芯有合作？ 杜秉澄微笑：放我出去再跟大家解釋清楚

LINE Pay 與韓國樂天集團擴大合作 行動支付打入樂天娛樂事業版圖

影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

詐團誆「破解博弈網站保證獲利」 吸收越南移工領贓款騙8000萬

相關新聞

詐團車手疑毒駕來取款 員警「好鼻師」搜出K盤3罪移送偵辦

彰化縣李姓女子在臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描QR code加入Line投資群組，面交一次現金後覺得不對勁，洽詢警方並同...

內政部公布 檢舉詐欺犯罪最高獎金千萬元

內政部1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共...

號召全民防詐！內政部推檢舉獎勵制度 最高領1千萬獎金

內政部昨(1)日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，藉此鼓勵全...

​詐騙簡訊幕後曝光！男收群發釣魚簡訊盜刷信用卡

刑事局追查民眾手機接到的「釣魚簡訊」來源，查獲周姓男子花錢收集人頭門號，以電力、電信、監理機關名義，廣發釣魚簡訊，令受騙...

黑幫扮成大陸公安 詐全球華人1.7億元

台中幫派尊鎮會幹部馬姓男子涉嫌設詐騙機房，假冒大陸公安致電美國、加拿大、日本、韓國等地華人，穿公安制服視訊取信，稱涉及刑...

全國大掃蕩查獲931詐團 逮5449人

警政署昨公布今年第三波打擊詐欺專案成果，共查獲詐騙集團九三一團、詐騙犯嫌五四四九人。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。