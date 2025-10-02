內政部公布 檢舉詐欺犯罪最高獎金千萬元

內政部1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共同打擊詐欺力量。

凡檢舉人符合辦法所定要件，其所檢舉的詐欺案件經法院判決3年以上有期徒刑，將先依基準表所定金額核發3分之1獎金，於有罪判決確定後，再行發給其餘獎金，合計最高可領取新台幣1000萬元檢舉獎金。

另依規定，檢舉人須於犯罪未被發覺前，親自向具有偵查權的檢察機關或司法警察機關提出檢舉，製作檢舉筆錄，其所檢舉犯罪必須經法院判決3年以上有期徒刑，方可獲得獎勵。

至於被害人就自身被害事實檢舉、匿名或拒絕製作筆錄者，以及涉及共同犯罪、教唆或幫助他人犯罪者，不在獎勵範圍內。

警政署表示，近來詐欺案件數與財損雖呈下降趨勢，但危害仍不容忽視。透過檢舉獎金制度，可望提高民眾檢舉誘因，吸引更多社會力量投入，共同築起防制詐欺的堅實防線。