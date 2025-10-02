內政部昨(1)日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，藉此鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共同打擊詐欺的力量。示意圖／AI生成

內政部昨(1)日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，藉此鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共同打擊詐欺的力量。

凡檢舉人符合辦法所定要件，其所檢舉的詐欺案件經法院判決三年以上有期徒刑之罪者，將先依基準表所定金額核發三分之一獎金，於有罪判決確定後，再行發給其餘獎金，合計最高可領取1000萬元檢舉獎金。

另依規定，檢舉人須於犯罪未被發覺前，親自向具有偵查權之檢察機關或司法警察機關提出檢舉，並製作檢舉筆錄，其所檢舉之犯罪必須經法院判決三年以上有期徒刑之罪，方可獲得獎勵。至於被害人就自身被害事實檢舉、匿名或拒絕製作筆錄者，以及涉及共同犯罪、教唆或幫助他人犯罪者，均不在獎勵範圍內。

警政署表示，近來詐欺案件數與財損雖呈下降趨勢，但危害仍不容忽視。透過檢舉獎金制度，可望提高民眾檢舉誘因，吸引更多社會力量投入，共同築起防制詐欺的堅實防線。

警政署強調，將持續與各行政機關、地方政府及民間團體合作，落實獎勵措施，守護民眾財產安全。相關辦法條文可至行政院公報資訊網查詢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：號召全民防詐！內政部推檢舉獎勵制度 最高領1千萬獎金