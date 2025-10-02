​詐騙簡訊幕後曝光！男收群發釣魚簡訊盜刷信用卡

刑事局追查民眾手機接到的「釣魚簡訊」來源，查獲周姓男子花錢收集人頭門號，以電力、電信、監理機關名義，廣發釣魚簡訊，令受騙民眾誤入陷阱，9個月至少31人受騙逾150萬元。

刑事警察局南部詐欺偵查中心針對國內「釣魚簡訊」詐欺案，發現詐欺集團假冒台電、自來水公司、監理機關、玉山銀行和台灣大哥大等公司名義，發送催繳或換贈品簡訊，令一般民眾誤按簡訊連結，在仿真假網頁中，輸入個人資料，最後洩漏信用卡號及驗證碼而遭盜刷。

警方統計，自去年12月到今年8月，共有至少31人因此受騙，信用卡遭盜刷，盜刷金額最少1000元，其中1人遭盜刷17萬餘元。

刑事局南打中心追查出釣魚簡訊的發送來源，在台東及彰化地區，分別報請台東、彰化2地檢署指揮偵辦，5月至8月間，與2地警方展開搜索行動，查獲周姓男子（25歲）涉嫌主導發簡訊，另13人提供手機門號當發訊人頭門號。

據查，周男原本也是提供門號給境外共犯，發覺有利可圖，便透過網路社群刊「賺錢請找我」、「門號換現金」等廣告，以每個門號5000元報酬，涉嫌收購或租借人頭門號，安裝群發簡訊APP「SMS Gateway」，與境外共犯共同遠端操控手機，發送大量釣魚簡訊給不特定民眾，取得信用卡號及驗證碼後便在境外盜刷信用卡，購買遊戲點數、禮券等商品。