全國大掃蕩查獲931詐團 逮5449人

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

警政署昨公布今年第三波打擊詐欺專案成果，共查獲詐騙集團九三一團、詐騙犯嫌五四四九人。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，刑事局已請全國警方密切注意詐團是否藉機假募款，提醒民眾留意。

刑事局今年七月七日至十八日執行第三波全國打詐，同步掃黑、肅槍、緝賭。打詐查獲詐團九三一團、犯嫌五四四九人，查扣不法利得十二億元；掃黑查緝幫派犯罪組織一七七個、犯嫌一○五三人，查扣六二九四萬元；查獲槍砲案一二六件、一三三人，查獲非制式槍一○四枝、模擬槍三六七枝及改造場所十處；查獲賭博案三三一件、一九二六人，查扣現金五八九七萬餘元，清查下注金流二六五億一三五三萬元。

花蓮洪災造成當地嚴重災情，全國各地愛心湧入；刑事局說，詐團常利用時事調整詐騙話術，研判恐有詐團假借花蓮洪災募款行騙，須提前預警。提醒民眾捐款要認明政府公告官方捐款專戶，勿輕信來路不明網路社群帳號或連結，確保捐款到達受災戶手裡，避免因愛心受騙；目前全國各地尚未接獲相關報案，刑事局正持續強化打詐，防止詐團乘機行騙。

高檢署、警政署昨也公布上月廿三、廿四日執行全國「查緝施用大麻黑數專案」成果，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻二四五人，扣得大麻一點六八公斤、大麻製品八十三個、大麻煙彈九十七顆、大麻煙彈載具卅五支及研磨器、小型濾網、菸斗等共五八一個施用器具。

詐騙 詐騙集團 打詐

