聽新聞
0:00 / 0:00
黑幫扮成大陸公安 詐全球華人1.7億
台中幫派尊鎮會幹部馬姓男子涉嫌設詐騙機房，假冒大陸公安致電美國、加拿大、日本、韓國等地華人，穿公安制服視訊取信，稱涉及刑案要匯款監管，否則遣送大陸；刑事局拘捕十二人，初步清查已廿多人遭騙走一點七億元，現場查扣三百多人名冊，懷疑更多人受害，擴大清查。
警方調查，廿六歲馬姓男子在清水、沙鹿區租屋設機房，指揮機手假冒公安致電被害人，穿公安制服以Skype、Teams視訊，稱涉犯重大刑案，將遣送大陸偵審，可匯款「取保候審」，避免立即送大陸。
刑事局今年四月八日、十四日由保安警察第一總隊維安特勤隊支援破門搜索，拘捕馬等十二人，當場查扣公安制服、公安背板、階級章及現金卅七萬元、價值共廿五萬元泰達幣、波場幣。經查被害人匯款至越南、馬來西亞銀行帳戶，從犯嫌電腦、傳送被害人假公文顯示，初步估算已廿多人匯款人民幣四○○○萬元（約台幣一點七億元），另查扣一份疑為被害人的三百多人名冊。
馬否認，稱去找朋友，他因之前涉詐判刑四年八月，未入監服刑被發布通緝，被解送歸案；台中地檢署聲押另十人獲准，一人以十萬元交保，上月依詐欺、洗錢防制、組織犯罪防制等罪起訴其中八人。
另外，竹聯幫寶和會組長卅一歲劉姓男子涉擔任詐騙集團控盤，以假投資股票或泰達幣向十六人騙走四三○○萬元，設人頭公司帳戶收受被害人匯款，轉匯香港銀行二二○○萬元，並指揮車手取款；刑事局拘提十九人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見劉等四人獲准，其他人三至五萬元交保。
卅八歲吳姓男子則涉出資組詐團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，騙八十人匯款或買泰達幣共八千萬元，還設機手訓練中心，派越南籍移工領贓款及收購人頭戶；刑事局國際科陸續拘提廿九人，檢方依詐欺等罪起訴吳等廿三人，杜等十三名越南移工被判刑四至十二年半，其餘偵審中。
